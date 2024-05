Il nuovo Gratta e Vinci Doppia Sfida Small ha più o meno probabilità di vittoria rispetto agli altri da 3 euro? Incredibile

Da qualche giorno è uscito un nuovo Gratta e Vinci che costa 3 euro e si chiama Doppia Sfida Small. Quello che, però, i giocatori si chiedono è se sia conveniente comprarlo. Le sue probabilità di vincere premi sono superiori agli altri Gratta e Vinci da 3 euro? Ecco la risposta.

C’è sempre un po’ di emozione quando una nuova lotteria istantanea del Gratta e Vinci viene spedita sul mercato. C’è la novità e la voglia di provare un concorso nuovo, con differenti meccanismi, sperando di trovare, soprattutto all’inizio, più biglietti con premi da grattare. Del resto, ogni mese il Ministero mette in vendita dei nuovi Gratta e Vinci e allora perché non tentare la fortuna con questi? Sempre facendo grande attenzione a non esagerare. Il pericolo della ludopatia, purtroppo, è ben presente e non si deve fare l’errore di abbassare la guardia. Dire “tanto smetto quando voglio” ha portato troppe persone in rovina. Fatta la dovuta premessa vediamo se il nuovo Gratta e Vinci Doppia Sfida Small sia conveniente da comprare, per le sue probabilità, oppure no.

Ecco come si gioca con il nuovo Gratta e Vinci che si chiama Doppia Sfida Small

Ci sono varie possibilità di vincere con questo nuovo Gratta e Vinci da 3 euro. Devi scoprire i 3 Numeri Vincenti e il numero Bonus x 3. Poi, grattare I tuoi numeri, sperando di trovare una o più volte quelli vincenti. Se così fosse, ci porteremmo a casa gli euro corrispondenti. Non solo. Se ne I tuoi numeri dovessimo trovare quello sotto a Bonus x 3, potremo triplicare la nostra vincita. Infine, se sotto le scritte Premio celate da I tuoi numeri dovessimo trovare 3 importi uguali (ad esempio, 500 euro), vinceremmo quella cifra, indipendentemente dai numeri.

Il nuovo Gratta e Vinci Doppia Sfida Small che probabilità ha di farti vincere?

Come si vede, le possibilità di vincere sono diverse. Perfetto, ma il giocatore vuol sapere quante probabilità abbiamo di grattare un premio superiore ai 3 euro giocati. Ebbene, 1 biglietto ogni 6,55 è vincente premi superiori al costo della giocata. Tanto? Poco? Dobbiamo fare un confronto con gli altri Gratta e Vinci da 3 euro presenti sul mercato. Ebbene, non è il migliore in assoluto. Infatti, Le ricchezze di Eldorado costa anche lui 3 euro, ma ha 1 biglietto ogni 6,44 vincente premi superiori al costo della giocata. Quindi, il nuovo Gratta e Vinci che si chiama Doppia Sfida Small non ha le migliori probabilità di vincita, pur essendo alte.