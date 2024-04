Il nuovo Gratta e Vinci, chiamato Doppia Sfida Classic, che probabilità di vincita ha rispetto agli altri da 5 euro? Incredibile la risposta

Ogni tanto, lo Stato immette sul mercato un nuovo Gratta e Vinci che va ad unirsi ai tanti già presenti. L’ultimo, in ordine di tempo, si chiama Doppia Sfida Classic e costa 5 euro. Con questo prezzo, ce ne sono tanti in giro, ma questo nuova lotteria istantanea che probabilità ha?

Appena esce un nuovo Gratta e Vinci, molti giocatori vanno subito in tabaccheria o in edicola per comprare la novità e provarla. Anche perché, all’inizio, sono in giro più biglietti con sotto dei premi e si vuole essere tra i primi a fare la grattata giusta. Il problema è che, prima di farci trascinare dalla novità, dovremmo informarci bene su quello che stiamo per acquistare.

Infatti, non tutti i Gratta e Vinci hanno le stesse probabilità di vittoria. Anche a parità di costo, ci possono essere delle lotterie istantanee che offrono percentuali migliori di comprare un tagliando vincente rispetto ad altri. Ecco perché, prima di andare dal tabaccaio, faremmo bene a scoprire le probabilità dell’ultimo nato. Senza farvi fare la fatica della ricerca, ci pensiamo noi a svelarvi tutto.

Il nuovo Gratta e Vinci, chiamato Doppia Sfida Classic si gioca in questo modo. Lo hai già comprato?

Il nuovo Doppia Sfida Classic costa 5 euro e si gioca così. In alto, dovete prima grattare cinque Numeri Vincenti che dovete sperare di trovare nel tagliando. Uno di questi, oltretutto, moltiplica per 5 l’eventuale premio. A questo punto, dovrete fare una doppia grattata. La prima, riguarda i 15 Tuoi Numeri che si nascondono sotto delle banconote. La speranza, ovviamente è che uno o più di questi 15 numeri corrisponda a uno o più dei cinque Numeri Vincenti.

Ecco quali sono le probabilità di vittoria che ci regala Doppia Sfida Classic

Dovesse andare male non disperate, perché il tagliando offre una seconda probabilità. Ovvero, grattare sotto le 15 caselline premio sperando di trovarne 3 importi uguali. Se così sarà, si vincerà proprio quella cifra. Come si vede, il meccanismo di gioco è abbastanza semplice. Veniamo, ora, alla probabilità di vittoria. Il nuovo Gratta e Vinci, chiamato Doppia Sfida Classic, quante ne offre? Ci riferiamo sempre a premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 10 euro in su. Ebbene, 1 biglietto ogni 7,00 vi fa vincere almeno 10 euro, con un massimo di 500.000. Tanto? Poco? Interessante, certo, ma non è il migliore tra i Gratta e Vinci da 5 euro. Ad esempio, Nuovo Battaglia Navale ha una probabilità di 1 biglietto ogni 6,44.