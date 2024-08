Il gran caldo ha bruciato le foglie delle piante: come intervenire

Sono stati mesi molto afosi e il gran caldo ha bruciato le foglie delle piante; come fare per risolvere la situazione? Ecco alcuni consigli pratici.

Il mese di luglio e di agosto si sono rivelati molto caldi e al di sopra della norma. Noi abbiamo boccheggiato, ma anche la natura. Uno dei problemi che si verifica spesso è il gran caldo che ha bruciato le foglie delle piante. In quel caso, che cosa bisogna fare? Curare il proprio giardino, l’orto o le piante in vaso sul terrazzo è un gran lavoro e non è giusto lasciare che le piante muoiano. Non succederà con questi semplici consigli da mettere in pratica.

Il gran caldo ha bruciato le foglie delle piante: come capirlo

Troppo sole e troppo a lungo: è questa la condizione che si è verificata in tanti luoghi. Di conseguenza, le foglie delle piante e le piante stesse ne hanno sofferto. Come capire, però, se si tratta effettivamente di bruciatura? A volte alcune condizioni si confondono tra di loro.

Innanzitutto, una prima cosa da osservare è l’alterazione delle foglie nella sua parte superiore. Se nella parte superiore è presente e in quella inferiore no, allora si tratta di bruciatura. Diversamente, potrebbe trattarsi di una malattia o di un’infezione.

Altri segni da notare sono i puntini scuri sulla superficie, come se si trattasse di lentiggini. È una condizione che peggiorerà in fretta causando delle lesioni. Poi, attenzione anche ai bordi secchi. Se sono i bordi a seccare per primi significa che è una bruciatura e non una mancanza d’acqua. Infine, un segno evidente di bruciatura è la perdita di colore della foglia. Quest’ultima sbiadisce costantemente.

Come intervenire

Se alcune foglie della pianta sono bruciate, questo non significa che la pianta sia morta o condannata a morte certa. Anzi, basta togliere le foglie danneggiate e spostare la pianta all’ombra nelle ore più calde della giornata. Inoltre, bisogna innaffiare soltanto al mattino oppure al tramonto per evitare che alcune goccioline possano fare l’effetto lente e bruciare alcune parti.

In questo modo, anche se il gran caldo ha bruciato le foglie delle piante, la situazione rientrerà in poco tempo e le piante ritorneranno ad essere in salute e splendide come al solito.