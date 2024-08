Quanto costa il passaporto elettronico? Cos’è e come farlo

Si parla tanto di vacanze, ma per alcune è necessario avere il passaporto; in questo articolo vediamo cos’è quello elettronico e come funziona.

Il passaporto elettronico è il documento di viaggio che permette di viaggiare al di fuori dell’Unione Europea. Si distingue dal passaporto tradizionale per la presenza di un microchip elettronico inserito nella copertina, contenente informazioni biometriche del titolare, come l’immagine del volto e le impronte digitali. Questo tipo di passaporto garantisce una maggiore sicurezza, riducendo il rischio di falsificazioni e contraffazioni. Ma quanto costa il passaporto elettronico? È giusto farsi un’idea di quanti soldi servirebbero e come funziona questo strumento.

Quanto costa il passaporto elettronico?

Il costo complessivo per ottenere un passaporto elettronico in Italia è attualmente di 116 euro. Questo importo è suddiviso in un contributo amministrativo di 73,50 euro (bollettino postale) e il costo del libretto (con marca da bollo) di 42,50 euro. Richiederlo non è difficile. Basta prenotare l’appuntamento in Questura o attraverso il sito ufficiale della Polizia di Stato. I documenti richiesti sono il modulo di richiesta, il bollettino pagato, il documento d’identità, due fototessere. Occorre poi sapere che all’appuntamento avverrà la raccolta delle impronte digitali.

Tempi e altri dettagli

I tempi di rilascio del passaporto elettronico variano a seconda della Questura, ma solitamente si aggirano intorno alle 3-4 settimane. In casi urgenti, è possibile richiedere un passaporto temporaneo, che ha però una validità limitata e richiede una documentazione che giustifichi l’urgenza.

Questo documento ha poi una validità di 10 anni per gli adulti, mentre per i minori la validità varia in base all’età. È possibile rinnovarlo prima della scadenza, seguendo una procedura analoga a quella per il primo rilascio.

Ottenere il passaporto elettronico è un processo relativamente semplice, ma richiede una buona pianificazione, soprattutto a causa dei tempi di prenotazione e rilascio. Infatti, a causa della grande richiesta è opportuno pensarci mesi prima a quando ci serve.