Gli analisti migliorano il giudizio su Recordati, ma in Borsa la musica non cambia

Recentemente alcuni analisti hanno migliorato il giudizio su Recordati, ma in Borsa le quotazioni non riescono a partire per un rialzo duraturo. Può accadere, come accaduto il 28 agosto, che, in un contesto di rotazione settoriale verso i comparti più difensivi e anticiclici, le azioni registrino la migliore performance di giornata, ma restano sempre ingabbiate tra livelli insormontabili.

Le indicazioni degli analisti

Il titolo Recordati ha registrato una performance positiva, distinguendosi tra le blue chip del Ftse Mib. Questo risultato è stato sostenuto dall’aggiornamento di Jefferies, che ha mantenuto la raccomandazione “hold” ma ha aumentato il target price da 49 a 53 euro. La decisione di Jefferies riflette una revisione delle stime sui ricavi e sull’Ebitda di Recordati, alzate del 2%-5% per quest’anno e il prossimo, in seguito alla pubblicazione dei risultati del primo semestre 2024 da parte dell’azienda.

In generale, considerando gli ultimi 3 mesi, sono 10 gli analisti che hanno espresso una raccomandazione su Recordati con un rating medio Neutro e un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione del 2% circa.

Riacquisto azioni proprie

Anche la società crede nelle sue potenzialità. Recordati, infatti, nell’ambito del suo programma di acquisto di azioni proprie avviato il 10 maggio 2024, ha acquistato tra il 20 e il 23 agosto 2024 un totale di 9.585 azioni al prezzo medio di 50,3779 euro ciascuna, per un valore complessivo di 483.000 euro. Al 23 agosto 2024, l’azienda deteneva 2.923.886 azioni proprie, pari all’1,398% del capitale sociale.

Le indicazioni dell’analisi grafica

L’impostazione delle tendenza in corso su Recordati è rialzista. Tuttavia, va notato che da marzo in poi le quotazioni si sono mosse all’interno di un trading range individuato dai livelli 49,02 € e 53,38 €.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direazionalità alle quotazioni. In particolare, lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura dalla linea continua.

Lettura consigliata

Come si sta muovendo il cambio euro dollaro in vista del taglio dei tassi di settembre?