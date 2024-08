Come eliminare gli insetti che mangiano le foglie delle piante: guida per sconfiggere i parassiti estivi

Un aspetto molto fastidioso dell’estate è la presenza di insetti che mangiano le foglie delle piante che vogliono crescere sane e senza problemi; ecco alcuni consigli per sconfiggere i parassiti estivi.

Primavera ed estate sono le stagioni in cui la natura prima si risveglia e poi fiorisce in gran quantità per regalarci colori e profumi unici. Moltissime persone hanno un giardino e un orto rigoglioso di cui devono prendersi cura giorno dopo giorno. Un problema che devono affrontare è sicuramente quello degli insetti che mangiano le foglie delle piante. Sono parassiti estivi che si nutrono della linfa vitale delle piante e bisogna fermarli altrimenti la pianta potrebbe morire. Come si fa? Ecco alcuni consigli e alcuni rimedi naturali efficaci per questa missione.

Come eliminare gli insetti che mangiano le foglie delle piante

Abbiamo detto che primavera ed estate sono le due stagioni in cui la natura fiorisce in tutta la sua bellezza, ma sono anche i periodi in cui alcuni insetti escono dai loro nascondigli e cercano cibo. Per evitare che queste piccole creature rovinino le nostre piante alle quali abbiamo dedicato cura e amore, ci sono dei rimedi del tutto naturali.

Ovviamente, potete chiedere agli esperti dei negozi di giardinaggio e loro sapranno darvi i prodotti più indicati se avete un’infestazione grave in corso di un parassita in particolare. Noi, però, vogliamo anche darvi qualche suggerimento naturale che può sia allontanarli se presenti in poche unità, sia prevenire la loro presenza.

Gli ingredienti naturali utili

Tra i rimedi più efficaci per questo scopo abbiamo l’olio di neem. Si può acquistare ovunque, negozio fisico o online, e ne parlano tutte le guide. È ovvio perché è una sostanza naturale che fa bene alla pianta e che allontana tutti gli insetti. Basta spruzzarlo al tramonto per evitare che si surriscaldi e che “frigga” le foglie.

Funziona molto bene anche l’aglio. È un repellente naturale molto efficace contro afidi, acari, mosche bianche e bruchi. Un composto ideale è quello formato da 100 g di aglio da lasciare a macerare insieme a due cucchiai di olio per almeno un giorno. Poi, si aggiungono 20 ml di sapone delicato. 20 ml di composto in 1 litro di acqua ed è la miscela giusta da spruzzare sulla pianta.

Efficace è anche il peperoncino. Due peperoncini in 200 ml di acqua al macero per 24 ore. Poi, filtrare, aggiungere acqua e nebulizzare sulle foglie. Più i peperoncini sono piccanti e più il risultato sarò efficace. Infine, potete usare il sale dell’Himalaya. Solamente un cucchiaino di questo sale, e non il sale da cucina, diluito in un litro di acqua può offrire una grande protezione.

Questi sono alcune mosse intelligenti per eliminare gli insetti che mangiano le foglie delle piante e, in particolare, alcuni tipi specifici di parassiti estivi. Poi, lo ricordiamo, è sempre essenziale rivolgersi ad un esperto per qualsiasi problema.