Il bellissimo campo di tulipani di Milano: ecco dove scattare delle fantastiche foto immersi nella natura

Sveliamo quanto costa il biglietto per accedere al campo di tulipani più famoso della provincia meneghina.

La primavera è il periodo ideale per immergersi nella natura. È il momento in cui gli alberi iniziano a fiorire e in cui comincia a crescere in noi il desiderio di trascorrere più tempo all’aperto, approfittando delle giornate più lunghe e delle temperature più miti. Proprio vicino a Milano, si trova una destinazione che sta attirando l’attenzione di molti, soprattutto sui social media: un vasto e colorato campo di tulipani. Questo luogo offre l’opportunità di trascorrere momenti piacevoli immersi nella natura, circondati da un mare di fantastici tulipani colorati. Ecco dove si trova e quanto costa entrare.

Il bellissimo campo di tulipani di Arese è un’area verde magica, perfetta per una gita con amici o familiari

Situato ad Arese, una località facilmente raggiungibile da Milano, questo campo di tulipani si estende su un’area di due ettari. Proprio per la sua vastità, infatti, si è accaparrato il titolo di “campo di tulipani più grande d’Italia”. Questo luogo magico, tra i giardini naturali più belli del nostro Paese, regala ai visitatori la possibilità di ammirare centinaia di migliaia di tulipani in fioritura. La varietà dei colori e la cura con cui viene mantenuto il campo, infatti, rendono questa esperienza unica, ideale per chi cerca una fuga dalla routine cittadina senza allontanarsi troppo dalla metropoli.

Il prezzo per entrarvi

Per visitare il bellissimo campo di tulipani di Arese, bisognerà acquistare i buoni di Ingresso, online o sul posto. Il biglietto d’ingresso, che comprende la raccolta di due tulipani, può essere acquistato online al costo di 4 €, mentre l’acquisto diretto sul campo ha un costo di 5 €. Optare per l’acquisto online è consigliabile non solo per risparmiare, ma anche per garantire un accesso più veloce e senza attese. Per i bambini sotto i 4 anni, l’ingresso è gratuito. È importante verificare la disponibilità degli accessi prima di recarsi sul campo, soprattutto nei fine settimana o nei giorni festivi, quando l’affluenza potrebbe essere maggiore. Durante il picco della fioritura dei tulipani tardivi, che va dal 6 aprile al 25 aprile, il costo per ogni tulipano aggiuntivo ai due inclusi nel biglietto d’ingresso è di 1,50 €. All’inizio e alla fine della stagione, invece, il prezzo scende a 1€, e questo rende l’esperienza di visita del campo dei tulipani ancora più emozionante e accessibile. Oltretutto, una volta portati a casa, sarà facilissimo far sopravvivere i tulipani! Insomma, non resta che comprare il nostro biglietto!