Sai che in Italia c’è uno dei giardini botanici più belli al Mondo? Riapre il 29 marzo, da non perdere!

Contiene più di 7mila piante e fiori provenienti da tutto il globo, per un percorso che si snoda per 7 km: chi lo vede se ne innamora perdutamente!

L’Italia è un Paese che non finisce mai di sorprendere. Oltre alle sue famose città d’arte, ricche di storia e cultura, offre paesaggi naturali di straordinaria bellezza. Tra questi, i giardini botanici occupano sicuramente un posto speciale. Questi spazi verdi dove natura e ricerca si incontrano, creano luoghi di grande bellezza e conoscenza. Tra i giardini botanici più famosi d’Italia, tutti abbiamo sentito sicuramente nominare, almeno una volta nella vita, i giardini di Villa Rufolo a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, e i vasti spazi verdi del Parco Giardino Sigurtà, vicino al Lago di Garda, con l’ormai celebre Festival di Tulipanomania, l’evento che celebrerà la fioritura dei bellissimi tulipani presenti nel parco. Oltre a questi, però, c’è un giardino meno noto al grande pubblico ma che merita di essere scoperto. E oggi, vogliamo svelarvi il nome di questo tesoro nascosto.

Sai che in Italia c’è uno dei giardini incantati più magici del globo intero? Si trova a pochi km da casa nostra!

Stiamo parlando dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, situati nei pressi di Merano, in Alto Adige. Si tratta senza dubbio di un vero e proprio gioiello incastonato tra le montagne. Questo giardino botanico non è solo un luogo di straordinaria bellezza, ma anche un centro didattico, per scoprire la grande varietà botanica presente sul nostro pianeta. Con oltre 80 ambienti botanici diversi, dal giardino delle rose fino ai paesaggi esotici asiatici e nordamericani, offre un viaggio unico attraverso ecosistemi da tutto il mondo.

Il suo punto forte è la varietà di piante e fiori – oltre 7mila varietà – che si possono trovare camminando tra i suoi sentieri. Un mix perfetto di natura, arte e cultura che lo rende un luogo unico nel suo genere. Ora che sai che in Italia c’è uno dei giardini più incredibili di tutto il mondo, ti serve solo capire quando aprirà e quanto ti costerà visitare questo luogo!

Costi e orari

Quest’anno, i Giardini di Castel Trauttmansdorff riapriranno i loro cancelli al pubblico il 29 marzo, pronti ad accogliere visitatori da tutto il mondo. Gli orari di apertura saranno dalle 9:00 alle 19:00, offrendo ampio tempo per esplorare questo paradiso verde. Per quanto riguarda i costi di ingresso, il biglietto singolo per un adulto costa 16 euro, le persone over 65 pagheranno 14 euro, mentre il biglietto per le persone con disabilità e per gli studenti fino ai 28 anni avrà un prezzo di 13 euro. Questa è un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza di uno dei giardini botanici più affascinanti d’Italia e del mondo, un luogo dove la natura si esprime in tutta la sua maestosità e varietà. Non perdete l’occasione di visitarlo!