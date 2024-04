Incredibili ristoranti tra i più alti al Mondo per un’esperienza a prova di vertigini

Quando si va in giro in vacanza si visitano posti nuovi. Oltre a foto a monumenti e a paesaggi si scattano anche ai piatti tipici. In alcuni ristoranti forse ciò che sta fuori interessa più di ciò che stiamo mangiando. Scopriamo alcuni locali con vista davvero mozzafiato.

Una delle cose più belle che animano il viaggiatore è la scoperta. Visitare località nuove vicine o lontane permette di conoscere molte novità. Queste riguardano scorci di paesaggio, fondali marini, castelli, musei e anche la cucina locale.

Si farebbe un’esperienza completa infatti soltanto assaggiando portate preparate con ingredienti del posto. Per esempio, andando in Spagna potremmo evitare pizzerie italiane assaggiando invece tapas e paella.

Incredibili ristoranti tra i più alti al Mondo per un’esperienza indimenticabile

Il turista più curioso spesso cerca hotel particolari. Esistono anche posti dove mangiare in luoghi caratteristici. Alcuni inoltre si trovano ad un’altezza considerevole. Ce ne sono molti in giro per il Mondo e alcuni anche in Italia. Tra di essi ricordiamo ad esempio Piano35 a Torino. Il locale è ristorante e lounge bar e si trova a 167,25 metri d’altezza. Si gode quindi di una bella vista sulla città della Mole Antonelliana.

Spostandoci nella vicina Austria potremmo sciare sulle Alpi e poi rilassarci mangiando nell’Obergurgl-Hochgurgl ski resort a 3.080 m s.l.m. All’Estero tra i posti più alti dove poter mangiare ci sarebbe pure Flair Restaurant & Bar. Questo locale si trova al 58esimo piano del The Ritz-Carlton Shanghai a Pudong. Si servirebbero piatti delle cucine asiatiche e soprattutto a base di pesce, ma anche italiani in alcuni giorni della settimana. La vista è spettacolare.

Altri esempi

Tra i ristoranti più alti dobbiamo ricordarne almeno altri due. Il primo è At.mosphere e si trova nel The Burj Khalifa a Dubai. Questo a sua volta è tra i grattacieli più alti del Mondo con i suoi 163 piani. L’altro sarebbe the Heavenly Jin Restaurant situato al 120esimo piano della Shangai Tower. L’altezza dal suolo sarebbe di 556 m.

Ulteriori incredibili ristoranti tra i più alti al Mondo per un’esperienza da brividi si trovano per esempio a Londra. Qui lo Shard sarebbe un grattacielo di 310 m, uno dei più alti sia in UK che in Europa. Per godere di un panorama splendido si potrebbe accedere a un locale sito al 35esimo piano.

Se si vuol vedere poi New York dall’alto anche senza sedersi a tavola ci sarebbe The Edge. Si tratta di una terrazza di un grattacielo sospesa a più di 300 m sulla Grande Mela. Una zona del pavimento è in vetro trasparente. Per altri brividi si potrebbe pure prenotare un’arrampicata su un tratto dell’edificio.