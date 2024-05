Il borgo italiano con il campanile più misterioso d’Italia: come arrivarci, dove dormire, mangiare e budget necessario

Situato nel cuore delle maestose Alpi italiane, Curon, nell’Alto Adige, è un incantevole borgo con un campanile che emerge dalle acque del lago. La sua storia affonda le radici in tempi antichi, con leggende che si mescolano alla realtà, creando un’atmosfera unica e affascinante.

La caratteristica distintiva di Curon è, senza dubbio, il campanile. Alto e slanciato, si erge come una sentinella solitaria sopra le acque cristalline del Lago di Resia, dando al paesaggio impressione di fiaba. La sua storia è avvolta da un’atmosfera di mistero e fascino, che cattura l’immaginazione di chiunque vi ponga lo sguardo. Si narra che il campanile fu sommerso durante la costruzione di una diga negli anni ‘50, un evento che ha lasciato il paese sott’acqua, ma non ha mai soffocato lo spirito della comunità.

Oltre alla sua fiabesca struttura, Curon offre anche una ricca storia culturale e architettonica. Le stradine lastricate e le antiche case dai tetti di ardesia trasudano ricordi medievali. Mentre le chiese secolari raccontano storie di fede e tradizione tramandate di generazione in generazione. Ogni angolo di questo borgo forma una parte della sua affascinante narrazione, invitando i visitatori a immergersi in un viaggio nel tempo.

2 ristoranti ottimi e 2 alberghi in cui dormire a Curon

Il borgo italiano con il campanile più misterioso d’Italia? È Curon. Che ha tra le altre cose ristoranti quotati e di grande prestigio. Situato proprio sulle rive del Lago di Resia, il Ristorante Al Lago offre una vista mozzafiato e un’atmosfera accogliente. Specializzato in cucina altoatesina e italiana, il menu presenta piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Dai piatti di pesce del lago alle specialità locali di carne, ogni opzione soddisferà i palati più esigenti. Anche la trattoria Zum See è un caratteristico ristorante rinomato per la sua cucina casalinga e autentica. Le sue pietanze sono preparate con ingredienti locali e stagionali, garantendo freschezza e genuinità. L’atmosfera rustica e accogliente aggiunge un tocco di calore e autenticità all’esperienza culinaria.

Nel cuore di Curon troviamo l’Hotel Edelweiss che offre camere confortevoli e ben arredate, ideali per un soggiorno rilassante. Con servizi moderni e un clima famigliare, questo albergo è perfetto per esplorare le bellezze naturali e culturali della zona. Il Garni Alpenrose, invece, è un albergo a conduzione familiare che offre sistemazioni comode e servizio cordiale. Le camere sono arredate con gusto e offrono viste spettacolari sulle montagne circostanti. Con una posizione centrale e servizi ben curati, Garni Alpenrose è una scelta eccellente per un soggiorno indimenticabile a Curon.

Il borgo italiano con il campanile più alto d’Italia: come arrivarci

Per raggiungere Curon, nell’Alto Adige, abbiamo diverse opzioni di trasporto. Se arriviamo dall’Italia, il modo più conveniente potrebbe essere quello di prendere un treno fino alla stazione più vicina, come quella di Bolzano o di Merano. Quindi proseguire con un autobus o noleggiare un’auto per raggiungere Curon. Se, invece, viaggiamo in aereo, gli aeroporti più vicini sono quelli di Innsbruck in Austria o di Verona in Italia, da cui poter prendere un treno o un’auto a noleggio per arrivare a destinazione.

Per quanto riguarda il budget per il viaggio, dipende molto dalle preferenze e dallo stile di viaggio che desideriamo. Con un budget di 1.000 euro per due persone, dovremmo essere in grado di gestire le spese relative agli alloggi, ai pasti e ai trasporti. I prezzi possono variare a seconda della stagione e delle offerte disponibili. Ma supponendo di optare per una sistemazione confortevole, ma non di lusso, potremmo aspettarci di spendere circa 70 o 100 euro a notte. In alcuni momenti dell’anno, con offerte on line per una camera doppia, anche in uno degli alberghi consigliati. Considerando un soggiorno di 3 notti, potremmo quindi spendere circa 210 o 300 euro per l’alloggio per due persone. Per i pasti, provando i ristoranti consigliati almeno una volta durante il soggiorno, potremmo stimare una spesa media di circa 40 euro a persona a pasto. Quindi per 2 pasti al giorno per 3 giorni, potremmo aspettarci di spendere poco meno di 500 euro per due persone.

Considerando anche le spese per il trasporto, come il costo del viaggio in treno o in auto fino a Curon e gli eventuali spostamenti locali, potremmo dover aggiungere circa 200 o 300 euro per due persone. La cifra complessiva varierebbe da 770 a 1.080 euro per due persone per un soggiorno di 3 notti. Questo è un budget approssimativo e potrebbe variare in base alle scelte specifiche e alle eventuali spese aggiuntive durante il viaggio. Assicuriamoci sempre di fare un preventivo dettagliato prima di partire, per pianificare al meglio le spese e non avere sorprese.