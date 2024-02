Si può comprare con 135.000 euro oggi un attico a Milano?

Per molti l’attico è un sogno e il sogno sarebbe doppio se l’attico avesse la vista sull’inconfondibile skyline di Milano. Ma quanto può costare un attico nella capitale lombarda?

Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato il loro attico a Citylife, il quartiere moderno e lussuoso di Milano. Se sogni di vivere nella stessa casa dove hanno abitato Chiara Ferragni e Fedez, ora hai la possibilità di farlo. Ma preparati a sborsare una cifra da capogiro. L’immobile è in affitto a 35.000 euro. Un altro attico sempre nello stesso complesso residenziale, ha prezzi leggermente inferiori, circa 30.000 euro al mese. Ma davvero occorre spendere così tanto per acquistare un attico a Milano? Forse no.

Prima di tutto cos’è un attico?

Un attico è un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio, spesso dotato di un ampio terrazzo o di una veranda. Gli attici sono molto ricercati perché offrono numerosi vantaggi, come una maggiore privacy e tranquillità, essendo lontani dal rumore e dallo sguardo dei vicini. Offrono una migliore esposizione alla luce naturale e all’aria, grazie alla posizione elevata e alla presenza di spazi aperti. Hanno una vista panoramica sulla città, che regala scenari suggestivi e romantici.

Dove trovare gli attici a Milano

Milano è una città ricca di opportunità per chi cerca un attico. Ci sono diverse zone della città che offrono una vasta scelta di queste soluzioni di lusso ma anche più economiche, in base al proprio budget e alle proprie preferenze. Una delle zone più ambite è City Life dove i Ferragnez avevano l’attico in affitto. A Brera, nel cuore storico e artistico di Milano, si possono trovare attici di charme, in palazzi d’epoca o in contesti signorili. Sui Navigli, il quartiere più caratteristico e bohémien di Milano, si possono scoprire attici originali e accoglienti, affacciati sui canali o sulle vie più pittoresche.

Si può comprare con 135.000 euro un attico a Milano?

Il prezzo di un attico a Milano dipende da molti fattori. Incidono la zona, la metratura, lo stato di conservazione, le finiture, la presenza di servizi e di spazi esterni. In generale, gli attici sono più costosi degli altri appartamenti, perché sono più richiesti e più rari. Tuttavia, a Milano è possibile trovare degli attici relativamente economici.

Al momento della scrittura di questo articolo erano in offerta nel Comune di Milano oltre 500 attici. Il più economico era un attico in viale Monza a 135.000 euro, anche se di metratura molto limitata, appena 28 metri quadri. Ma a Ponte Lambro, zona est della città era in vendita un attico di 165 metri quadri a 195.000 euro. Lo si può comprare anche con un mutuo di 40 anni. Ma puoi anche optare per un finanziamento più breve a 20 o 30 anni. Accorciare il mutuo ha i suoi vantaggi ma anche i suoi lati negativi.