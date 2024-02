Dimagrire e restare in forma senza andare in palestra: le 3 app gratis migliori per allenarsi a casa

Per superare la cosiddetta “prova costume” è necessario fare qualche piccolo sacrificio ed impegnarsi un po’. Tuttavia, se stai pensando a lunghe sessioni in palestra, sei in errore. Scopriamo insieme quali sono le alternative che ti permetteranno allo stesso modo di raggiungere il tuo obiettivo.

Con l’arrivo della bella stagione sentiamo l’esigenza di metterci in forma. Mancano 4 mesi all’inizio dell’estate e la primavera ormai alle porte ci consente di allenarci anche all’aperto. Non tutti hanno il tempo per recarsi in palestra e, diciamocelo, un abbonamento può costare anche parecchio. Per fortuna, possiamo ricorrere ad altre soluzioni per tornare in forma.

La tecnologia ci aiuta ogni giorno su tutti i fronti e fortunatamente può essere davvero utile anche per ritrovare una buona forma fisica. Oggi, infatti, ti sveleremo le 3 migliori app gratuite per IPhone e Android da scaricare sul tuo cellulare con l’obiettivo di tonificare e perdere peso.

Dimagrire e restare in forma senza spendere soldi: una app completa e facile da usare

Si chiama Nike Training Club: Workout. Potrai scaricare questa app sia su Play Store, sia su Apple Store gratuitamente. È necessario inserire alcuni dati utili per elaborare un piano personale, come peso, altezza, età e genere.

La app è divisa in 4 sezioni nelle quali potrai scegliere oltre 200 programmi d’allenamento, tra esercizi a corpo libero e altri con attrezzi. La prima sezione è dedicata agli allenamenti consigliati, la seconda ad esercizi specifici utili ad allenare determinati gruppi muscolari. Nelle ultime 2 sezioni troverai allenamenti specifici e anche sedute di yoga.

Infine, la app mette a disposizione una grande raccolta di video che ti aiuterà a seguire correttamente esercizi ed allenamenti.

Perdi peso in 30 giorni: la app che associa consigli alimentari ad esercizi da svolgere

Se il tuo obiettivo è quello di perdere peso, questa è la app che fa per te. Si chiama Perdi peso in 30 giorni ed è disponibile sugli store sia per Apple, sia per Android.

Proprio come suggerisce il suo nome, questa app mette a disposizione un programma di allenamento in 30 giorni. Trattandosi di una app sviluppata con il solo obiettivo di dimagrire, qui non troverai esercizi utili a sviluppare la massa muscolare. Si tratta, invece, di esercizi facili, efficaci e alla portata di tutti.

Per questa app è prevista anche un’opzione a pagamento. Questa ti consente di sbloccare allenamenti più specifici e mirati, ma non è assolutamente indispensabile per raggiungere l’obiettivo di dimagrimento.

7 minuti al giorno per un fisico da fare invidia: ecco la app da provare

Potrai dimagrire e restare in forma senza mettere piede in palestra ma nella comodità di casa con la app 7Min Workout Allenamento.

Questa app è gratis e dedicata all’esercizio fisico e oltre 3 milioni di utenti l’hanno scelta per allenarsi. Qui troverai esercizi utili a migliorare diversi gruppi muscolari, a corpo libero e con attrezzi. Le sessioni durano 7 minuti e comprendono una serie di esercizi da 30 secondi ciascuno. A favorire la corretta esecuzione, durante l’allenamento troverai dei video esplicativi e una voce guida.