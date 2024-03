I 3 intramontabili libri che dovresti leggere la sera perfetti per addormentarsi

Leggere prima di addormentarsi è una pratica rilassante che può favorire un sonno più riposante e tranquillo.

Se sei alla ricerca di romanzi avvincenti che ti catturino fino all’ultima pagina e ti aiutino a staccare dalla frenesia della giornata, ecco tre libri che dovresti considerare di aggiungere alla tua routine serale. Si tratta di veri e propri capolavori, tutti di genere diverso. In questo modo, potrai seguire davvero il tuo gusto.

“L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery, il ritratto dell’animo umano nascosto

“L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery è un romanzo che affronta temi profondi e complessi attraverso una narrazione affascinante e delicata. Ambientato in un lussuoso palazzo parigino, il libro segue le vite intrecciate di Renée, la portiera colta e intelligente, e Paloma, una giovane ragazza dotata di una sensibilità acuta. Mentre Renée si nasconde dietro la facciata di una portiera ignorante per sfuggire al giudizio degli altri, Paloma cerca di trovare un senso al Mondo che la circonda. Attraverso una serie di eventi imprevisti, le loro vite si intrecciano, portando a scoperte sorprendenti e a una maggiore comprensione dell’animo umano.

“Il passeggero” di Lisa Lutz, un thriller psicologico davvero mozzafiato

Se ami la lettura avvincente che tiene col fiato sospeso, “Il passeggero” di Lisa Lutz è il libro perfetto per te. Il romanzo segue la storia di Tanya Dubois, una donna che deve fuggire dopo la morte improvvisa del marito. Attraverso una serie di identità false e incontri sinistri, Tanya cerca di scappare da un passato oscuro che la perseguita. Un thriller perfetto per chi ama i rompicapi e i colpi di scena.

I 3 intramontabili libri che dovresti leggere, chiudiamo con “The Power2 di Alderman

“The Power” di Naomi Alderman, alunna prediletta di Atwood, offre una prospettiva unica e provocatoria sull’uso e l’abuso del potere in una società dominata dalle donne. Ambientato in un mondo dove le donne sviluppano improvvisamente la capacità di generare una potente energia elettrica, il romanzo esplora le conseguenze di questa rivoluzione di genere. Attraverso una serie di storie interconnesse, Naomi Alderman mette in discussione le dinamiche di potere esistenti e le aspettative di genere, offrendo uno sguardo stimolante e avvincente sulle relazioni umane e sulle strutture sociali. Dunque, ecco i 3 intramontabili libri che dovresti leggere se vuoi addormentarti con piacere.