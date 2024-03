Altro che Messi o Ronaldo, il contratto sportivo più ricco al Mondo viene da uno sport impensabile

Quando parliamo di contratti e di ingaggi sportivi risulta scontato per molti storcere il naso. Pensiamo che alcune cifre debbano essere considerate immorali.

Eppure, a ben vedere, la passione di miliardi di esseri umani per lo sport deve pur avere una remunerazione commisurata allo stress ed all’impegno che queste attività comportano. Se il mercato è vivo, allora gode di molte risorse. E se ci sono molte risorse a disposizione, una parte va ai campioni più amati e seguiti. Certo, considerando quanti siano gli appassionati di calcio, sarebbe logico pensare che l’atleta più pagato sia un calciatore.

Eppure, il nome dell’atleta che ha sia l’ingaggio sportivo più sostanzioso di tutti, a molti potrebbe non suggerire neppure lo sport praticato: il suo nome è Shōhei Ōtani; altro che Messi o Ronaldo, il contratto sportivo più ricco al Mondo è proprio il suo. Ed il suo contratto prevede un ingaggio da 700 milioni di dollari. Peccato che di buona parte non potrà godere subito.

Come è possibile un contratto così remunerativo?

Shōhei Ōtani è il lanciatore, il battitore ed esterno dei Los Angeles Dodgers. La molteplicità del suo ruolo fa comprendere in parte il suo valore. Riesce a compiere tutte le fasi del gioco con un rendimento estremo, paragonabile ai migliori della storia. Averlo in squadra significa avere due giocatori in uno. C’è anche un altro motivo che spiega l’enormità del contratto.

Il campionato di riferimento è la Major League di Baseball statunitense. Il baseball è uno sport non solo seguitissimo negli Stati Uniti, ma anche tra i meglio remunerati: diritti televisivi, squadre di altissimo livello, un campionato competitivo e pieno di partite: ben 162 per stagione. Gli sponsor sono tra i più prestigiosi al Mondo. La Major League, non a caso, è la seconda lega sportiva più ricca al mondo, preceduta esclusivamente dalla NFL di football americano. Paradossalmente, però, di questa cifra faraonica il campione giapponese, oggi ventinovenne, potrà godere solamente di una piccola parte fino al 2034.

Per questioni di tetti salariali, infatti, circa 680 milioni di dollari saranno versati al momento della pensione. Ciò significa che, fino ad allora, Shōhei Ōtani potrà fare riferimento su 2 milioni di dollari a stagione e sugli sponsor personali. I quali, secondo i dati pubblicati, lo finanziano attualmente con circa 40 milioni di dollari all’anno. Durante la sua pensione sportiva godrà però di un fiume d’oro riversato tutto assieme. Potrà decisamente permettersi il lusso di poter godere appieno di tutto il suo tempo, un privilegio concesso a pochi uomini.

C’è da dire che a livello contrattuale i due assi del calcio mondiale non sono così lontani. È stato calcolato che Lionel Messi nel suo periodo spagnolo abbia racimolato circa 670 milioni di euro. Cristiano Ronaldo è riuscito a percepire una cifra simile per un periodo ancora inferiore: circa 520 milioni per 3 anni di contratto con la squadra saudita dell’All Nassr.