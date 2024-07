Quanto costa a luglio un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso? La mossa intelligente di informarsi prima per non avere sorprese poi

Da mesi il costo del denaro non sale più, ma questo non significa che sia disceso ai bei tempi che furono del “denaro gratis”, ossia interessi a tassi molto bassi. A giugno scorso c’è stata la prima sforbiciata BCE di 25 punti base, ma il mercato se ne attende altri, specie chi intende comprare casa.

Al riguardo vediamo qual è lo stato dell’arte dei mutui immobiliari in questa calda estate 2024. Per esempio, quanto costa a luglio un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso sulle durate a 20 e 25 anni? Diamo la parola alle dirette interessate, ossia le banche.

Un mutuo casa a tasso fisso a 20 e 25 anni: quanto costa in media?

Sfruttiamo uno dei noti portali di settore specializzato nella comparazione dei mutui casa, appunto. Quasi sempre si tratta di compilare alcune voci critiche della maschera presente sul portale di riferimento per sondare la situazione al tempo della ricerca e, ovviamente, in base ai dati caricati.

Noi ci siamo serviti di MutuiSupermaket.it e abbiamo simulato l’acquisto di una 1° casa da parte di un 37enne in una piccola città capoluogo di Provincia. Il valore dell’immobile lo abbiamo fissato in 170mila €, e in 120mla € quello del prestito bancario. Sul tasso fisso a 20 anni, per esempio, quanto chiedono in media oggi le banche erogatrici? Le prime 7 soluzioni al tempo dell’articolo sono state le seguenti:

Credit Agricole: mutuo Credit Agricole Greenback, rata di 651,19 € e TAEG al 2,94%;

Sella: mutuo Tasso Fisso Green, rata di 658,93 e TAEG al 2,94%;

BNL: mutuo Green, con rata a 653,57 € e TAEG al 3,01%;

Credem: mutuo Credem Fisso Green, rata 655,35 € e TAEG al 3,06%;

Webank: mutuo Fisso Green, 672,75 € di rata e il 3,24% di TAEG;

Credem: mutuo Credem Fisso, 660,72 € di rata e 3,27% di TAEG;

Sella: mutuo Tasso Fisso, rata di 668,52 € e TAEG del 3,28%.

Quanto costa a luglio un mutuo casa di 120.000 euro a tasso fisso?

Allunghiamo adesso la durata del piano di ammortamento di altri 5 anni, e lo portiamo a 25: a quanto ammonta il costo medio? Sempre sullo stesso portale, le prime 7 proposte (sempre per TAEG) sarebbero le seguenti: