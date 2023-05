“Ho visto cosa c’è dopo la morte”: incredibile testimonianza di una donna morta per 40 secondi

“Sono morta e sono andata in paradiso”: ecco cosa ha visto Courtney Santiago, 32 anni, dopo un doppio infarto.

Courtney Santiago, 32 anni, ha descritto di essere andata “dall’altra parte” dopo aver perso conoscenza in seguito a un doppio infarto. I test hanno rivelato che aveva sofferto di sincope vasovagale, un particolare tipo di sincope che vede il coinvolgimento del nervo vago e, più precisamente, un aumento del tono vagale che può causare svenimenti.

“Sono stata via solo per circa quaranta secondi ed è stato sconvolgente, perché è sembrata un’eternità”, ha detto Courtney, del New Jersey, negli Stati Uniti, al Sun. “Non ero preoccupata di lasciarmi alle spalle il mio corpo, la mia vita, mio ​​figlio o la mia famiglia e i miei amici – niente di tutto ciò sembrava importante”, ha spiegato. “Non c’era alcun concetto di tempo, solo la sensazione di completa pace“.

Il racconto in presa diretta sull'”aldilà”

Parlando in un video pubblicato su TikTok, la donna ha ricordato di essere scivolata in uno “stato di sogno” in cui si è ritrovata in piedi su una spiaggia di fronte a un uomo che non aveva mai incontrato, ma si sentiva come se lo conoscesse da sempre. Senza dire una parola, l’uomo l’ha rassicurata che sarebbe andato tutto bene e che non era ancora il suo momento.

Ben presto, il suo scenario è cambiato in montagne, il giardino sul retro della sua casa d’infanzia e tutti i luoghi in cui si sentiva più legata alla natura. Quando si è svegliata, Courtney non è stata in grado di parlare poiché il suo corpo era completamente rigido, ma presto ha riacquistato uno stato adatto per essere dimessa dall’ospedale.

Ulteriori test hanno confermato che aveva sofferto di sincope vasovagale, una condizione che spesso si verifica a causa di alti livelli di disagio emotivo e provoca un episodio prolungato di svenimento in cui il cuore si ferma per un massimo di 10 secondi, ma non è considerata pericolo per la vita. Settimane prima, Courtney aveva patito una brutta rottura sentimentale e la morte di un amico.

La donna non crede che la sua esperienza sia stata un caso tipico. “Sono sicura al 100% che quello che ho visto è stato molto più di un episodio di svenimento”, ha detto. Nella clip, descrive in dettaglio il suo calvario, notando che aveva la sensazione che qualcosa sarebbe andato storto durante il suo esame di routine. Courtney spiega la situazione attraverso altri due video, prima di concludere dicendo: “Quando moriamo, non ce ne siamo andati e dove andiamo, siamo felici“.