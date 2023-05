Abbatti i costi in bolletta| Con questo trucco non userai mai più l’asciugatrice

Dovrai solo usare questo trucco per avere vestiti asciutti senza usare l’asciugatrice: un taglio drastico alle bollette.

Anche se le temperature e soprattutto il tempo di questi giorni ti fa pensare l’esatto contrario, non devi di certo dimenticare che ormai ci troviamo in primavera inoltrata. Il sole in questo periodo dovrebbe far sentire già il suo tepore e risolvere definitivamente uno dei problemi più fastidiosi dell’inverno, ossia come asciugare il bucato quando fuori piove.

Per quanto si possa far finta di nulla, asciugare il bucato in pieno inverno è davvero una grandissima seccatura. La situazione diventa ancora più complicata quando ci sono giorni continui di mal tempo, che impediranno anche di mettere solo il naso fuori dalle finestre. Ed ecco che avere stendini in giro per casa diventa l’assoluta normalità, questi però non solo faranno asciugare lentamente anche un semplice slip, ma saranno i principali responsabili della formazione di muffa e cattivi odori in casa.

Metodo del lenzuolo: finalmente potrai avere un bucato perfetto senza asciugatrice

L’asciugatrice è sicuramente la soluzione ideale per riuscire ad avere un bucato asciutto in pochissimo tempo, ovviamente non tutti possono permettersela e non sempre poi risulta essere la scelta più economica in questo periodo. Proprio per questo motivo, vogliamo mostrarti un trucchetto che ti tornerà utile il prossimo inverno e che ti farà risparmiare un sacco di tempo e anche denaro.

Con l’arrivo del caldo, in teoria, non si dovrebbe più avere il problema di come asciugare il bucato. Il sole è l’elemento naturale che ci toglie da ogni problematica, ma, siccome prevenire è meglio che curare, stiamo per svelarti un trucco che ti tornerà utile quando l’autunno tornerà a farsi vedere. Poche mosse e il gioco è fatto.

Tutto quello che dovrai procurati è un lenzuolo grande, preferibilmente di cotone e soprattutto pulito. Non appena la lavatrice avrà finito di lavare il tuo bucato, stendili accuratamente sullo stendino. A questo punto, posiziona lo stendino accanto ad un termosifone, che ovviamente dovrà essere acceso, e ricopri il tutto con il lenzuolo. Una sua estremità dovrà arrivare a coprire anche la parte superiore del calorifero

In questo modo si andrà a creare una sorta di camera in cui circolerà aria calda mantenendo una temperatura costante, l’eventuale umidità verrà intrappolata dalle fibre del lenzuolo e non si andranno a depositare nell’ambiente. Un trucchetto semplicissimo che non ti farà più dannare e nel giro di poco avrai un bucato perfettamente asciutto e pulito.