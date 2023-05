Così devastiamo i nostri dispositivi | Attenzione alle parole dell’esperto: sono errori comunissimi

Secondo un esperto in tecnologia, tutti facciamo errori comunissimi coi nostri dispositivi, ma ne va della loro integrità. Ecco come risolvere.

Oggi tutti abbiamo a che fare continuamente con vari tipi di device o strumenti elettronici; possiamo imparare a usarli al meglio, evitando alcuni errori che ne compromettono le funzionalità.

La tecnologia è entrata prepotentemente nelle nostre vite e dobbiamo ammettere che ne ha migliorato tantissimi aspetti.

Oggi possiamo acquistare smartphone, computer portatili, tablet e altri dispositivi anche a prezzi accessibili, ma ciò non significa che non dobbiamo prendercene cura. Alcuni errori madornali, ma molto comuni, vanno infatti a comprometterne le funzionalità. Per fortuna possiamo ovviare, grazie ai consigli di un esperto. Eccoli tutti.

Non fare questi errori comunissimi, ecco come proteggere il tuo cellulare o il pc e farlo vivere più a lungo

Alcune azioni che effettuiamo coi nostri device sono diventati praticamente “automatici”, e spesso agiamo senza pensare; in realtà dovremmo prestare più attenzione, così da non danneggiarli e farli durare più a lungo. Oltre al risparmio ottenuto ne guadagnerà anche l’Ambiente, visto che produrremo una minor quantità di rifiuti elettronici.

Il primo errore che fanno in molti è quello di ricaricare continuamente il proprio smartphone, o computer portatile. Anche se è comprensibile il motivo, è bene sapere che le batterie sono molto delicate e possiamo fare in modo di aumentarne le performance e la durata. Secondo l’esperto, è preferibile non raggiungere mai la carica al 100%, ed è sufficiente arrivare al 70% e anche di meno. Inoltre, prima di inserire il caricabatterie, dobbiamo attendere che il livello sia molto basso.

Un’altra cosa che spesso dimentichiamo è quella di pulire correttamente il cellulare. Lo sporco non è solamente antiestetico ma, se accumulato, può danneggiare i meccanismi interni. Per effettuare una pulizia idonea dobbiamo munirci di un panno morbido, leggermente inumidito con acqua e poi strizzato, e passarlo su tutte le superfici, anteriori e posteriori.

Il cellulare o il tablet ci accompagnano in ogni momento della giornata, e spesso viene con noi anche in vacanza. Ricordiamoci, però, che il sole è nemico dei dispositivi elettronici e dobbiamo evitare il più possibile di lasciarli a “cuocere” sotto ai raggi solari mentre noi ci rinfreschiamo con un tuffo in mare.

Infine, l’esperto ci consiglia di cambiare spesso tutte le password, in particolare anche quella del router – che mettiamo “nel dimenticatoio” già il primo giorno di installazione – perché gli hacker possono facilmente violarla e arrecarci non pochi danni.

Adottando questi semplici accorgimenti proteggeremo meglio i nostri dati e allungheremo la vita dei nostri amatissimi dispositivi elettronici.