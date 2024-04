Non è una novità che quando si apre una bottiglia di Coca Cola o di acqua gassata, dopo un po’ che sono aperte si sgasano fino a diventare lisce. Cosa succede?

Non solo acqua frizzante. In commercio esistono molte bevande gassate come la Coca Cola, la Fanta, la Schweppes e tante altre, per accontentare i gusti di tutti. La loro caratteristica, oltre al loro gusto è proprio l’effervescenza, la quale aggiunge freschezza e vivacità alla bevanda. Tuttavia, più la bottiglia o la lattina rimane aperta nel tempo e più perdono questa loro effervescenza. La risposta risiede nella CO2, ovvero nell’anidride carbonica.

Freschezza ed effervescenza unite nelle bevande gassate

Le bevande frizzanti con la loro caratteristica peculiare hanno conquistato il palato di milioni di persone in tutto il Mondo. Le prime tracce di questo tipo di bevanda risalgono a secoli fa, ma le prime vere e proprie bevande frizzanti come le conosciamo noi furono inventate nel XVIII secolo in Europa. Gli scienziati e i ricercatori stavano esplorando le proprietà dell’anidride carbonica e nella sua capacità di conferire quella sua sensazione piccantina e di freschezza al palato. Uno dei pionieri delle bevande effervescenti fu Joseph Priestley, il quale scoprì che l’acqua con all’interno CO2 la rendeva effervescente e piacevole al palato. A renderla un successo commerciale, tuttavia, fu il farmacista svizzero Jacob Schweppe. Nel corso degli anni la formula migliorò sempre di più ma, ad oggi, molti si chiedono il motivo del quale queste bevande si sgasino una volta aperte.

Perché le bevande frizzanti dopo che vengono aperte si sgasano?

Le bollicine caratteristiche che donano l’effervescenza alle bevande si preparano sciogliendovi dell’anidride carbonica, come si farebbe con lo zucchero, amalgamandosi insieme al liquido. La CO2, però, è più pesante dell’aria di circa 1,5 volte. Un gas che esercita questo tipo di pressione quando raggiunge il limite si dissolve nell’aria. Quando la bibita viene imbottigliata e lo spazio viene, quindi, riempito con la anidride carbonica ad una pressione superiore a quella atmosferica, il gas sciolto nel liquido resta all’interno della bevanda. Quando la bottiglia o la lattina viene aperta, la pressione diminuisce e, di conseguenza, cala anche la solubilità dell’anidride carbonica. La CO2 scappa dal liquido formando le tipiche bollicine che, con il tempo va a diminuire. Sostanzialmente, è tutta una questione di pressione e solubilità. Le bevande si sgasano a causa della diminuzione della pressione e della solubilità del gas nel liquido.