Hai mai pensato di fare un picnic in aperta campagna a Milano? Ecco 3 spot immersi nella natura in centro città

Queste 3 aree verdi sono delle oasi nel pieno della città, che ci permetteranno di sentirci in vacanza anche senza fare grandi spostamenti.

Il picnic è una tradizione antica, che ha rallegrato le giornate a tutti noi, almeno una volta. Il picnic si fa per il piacere nel condividere un pasto all’aria aperta, che è molto più di un semplice mangiare fuori. È un’occasione perfetta per riscoprire il contatto con la natura e passare del tempo di qualità con famiglia e amici. Sebbene molti pensino che i picnic siano più adatti a paesaggi di montagna o di mare, in realtà non è sempre necessario allontanarsi troppo dalla città per godere di quest’esperienza. Anche nelle grandi città come Milano, infatti, è possibile trovare angoli verdi dove stendere la propria tovaglia a scacchi bianchi e rossi. Milano, per l’appunto, è un luogo ricco di attrazioni culturali, ma nasconde tra i suoi palazzi e le sue vie trafficate anche delle vere e proprie oasi di tranquillità, dove è possibile evadere dal caos urbano senza mai lasciare realmente la città.

Hai mai pensato di fare un picnic nel cuore della tua città, senza allontanarti troppo da casa? Questi 3 angoli verdi sono l’ideale

Il Parco Sempione è uno dei luoghi più emblematici per trascorrere i weekend di primavera, ma anche per chi cerca un angolo di natura nel centro di Milano. Situato alle spalle del Castello Sforzesco, questo luogo offre l’ambiente ideale per un rilassante picnic cittadino. Qui, famiglie, studenti e turisti si mescolano tra giochi all’aperto, letture sotto gli alberi e pasti rilassati sulla erba. Il parco ospita anche monumenti storici, che aggiungono un tocco di cultura all’esperienza naturale. Inoltre, durante l’estate, il Parco Sempione è teatro di numerosi eventi culturali e musicali, che lo rendono un punto di ritrovo molto dinamico.

Meravigliose anche queste due aree verdi

Proseguendo la scoperta di spazi verdi a Milano, non si può non menzionare i Giardini Pubblici Indro Montanelli. Questi giardini, situati a breve distanza da Corso Venezia, sono tra i più antichi della città e offrono una combinazione affascinante di storia e natura. Con i suoi prati verdi, i percorsi alberati e le zone per giocare, i Giardini Montanelli sono il rifugio perfetto per chi cerca una pausa rilassante lontano dall’agitazione della città. Qui si trova anche il Museo Civico di Storia Naturale e il Planetario, che potrebbero dare alla nostra visita un tocco educativo in più!

Hai mai pensato di fare un picnic? Allora potresti raggiungere anche il Parco delle Cave, un tempo area di estrazione, ora trasformato in una vasta area verde. Situato nella zona ovest di Milano, il Parco delle Cave si estende su una superficie di circa 135 ettari. Questa zona è caratterizzata da boschi, prati e laghetti, frutto della riqualificazione delle vecchie cave. È un luogo ideale per gli amanti dell’ornitologia, grazie alla presenza di diverse specie di uccelli, e per chi desidera immergersi completamente nella natura senza lasciare il tessuto urbano.