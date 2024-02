L’ultimo aggiornamento di Telegram ha introdotto una serie di funzionalità innovative che rafforzano la sua posizione come uno dei principali leader nel mondo delle app di messaggistica. In questo articolo vedremo le nuove funzionalità, evidenziando come Telegram continui a differenziarsi dai suoi concorrenti, soprattutto in termini di privacy e riservatezza.

Hai bisogno di aumentare la sicurezza delle tue chat private? Su Telegram hai tutto sotto controllo

Telegram si conferma ancora una volta come uno dei pionieri nell’evoluzione delle app di messaggistica, distinguendosi per il suo impegno costante nell’innovazione e nella privacy. Rispetto ai suoi concorrenti, Telegram pone un’enfasi particolare sulla sicurezza e sulla riservatezza delle comunicazioni dei suoi utenti, offrendo funzionalità avanzate di crittografia e opzioni di privacy personalizzabili che lo rendono un leader indiscusso nel settore. Mentre WhatsApp prova a tenere il passo con delle nuove funzionalità, che per ora sono ancora legate a dei rumors, Telegram mantiene il suo approccio proattivo nei confronti degli utenti. Vediamo i dettagli dell’ultimo aggiornamento.

Hai bisogno di aumentare la sicurezza delle tue chat private? Ecco le novità di Telegram

L’ultimo aggiornamento di Telegram ha introdotto diverse novità volte a migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Ecco le principali funzionalità:

Messaggi Salvati 2.0, che introduce un nuovo sistema di salvataggio di link, media, segnalibri e messaggi inoltrati. Questi vengono archiviati in una chat chiamata “Messaggi salvati”, molto comoda da gestire e consultare;

Modalità “monouso” estesa anche ai messaggi vocali e videomessaggi che si eliminano automaticamente dopo l’ascolto, per una maggiore privacy;

Registrazione vocali e video più flessibile, che consente di mettere in pausa e riprendere la registrazione di messaggi vocali e videomessaggi, senza dover ricominciare da capo in caso di errori o interruzioni;

Orario di lettura nelle chat private, che permette agli utenti di vedere l’ora esatta in cui i loro messaggi sono stati letti nelle chat private.

E per i clienti Premium?

Per gli utenti Premium, Telegram ha riservato novità esclusive che ampliano ancora di più le possibilità di personalizzazione e controllo. Tra queste abbiamo:

Premium Tag per i Messaggi salvati, che permettono una maggiore organizzazione dei Messaggi salvati attraverso l’uso di tag basati sulle emoji;

Orari di ultimo accesso e di lettura unidirezionali, che consente agli utenti Premium di nascondere i propri orari di ultimo accesso e di lettura, continuando a vedere quelli degli altri.

Permessi per i messaggi privati, che offre agli utenti Premium la possibilità decidere chi può inviare loro messaggi, limitando questa possibilità solo ai contatti e agli altri utenti Premium.

Queste novità dimostrano l’impegno di Telegram nel fornire un servizio sempre all’avanguardia, capace di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, dalla massa a quelli più esigenti che optano per la versione Premium. Quindi, se hai bisogno di aumentare la sicurezza delle tue chat private, Telegram è la soluzione.