Telegram aumenta la sicurezza in chat, la nuova funzione per i contenuti sensibili: attivala subito

Telegram alza il tiro per ciò che concerne la sicurezza nelle conversazioni: nuova funzione per contenuti sensibili. Ecco qual è

I social media sono diventati uno degli strumenti più utilizzati, per avviare relazioni e conversare con tutte le persone che conosciamo.

In verità, sono un vero e proprio luogo virtuale dove trovare nuovi amici e rafforzare le nostre relazioni con coloro che fanno già parte della nostra vita. La lista di social presenti ad oggi sul web è davvero lunghissima e sta a noi scegliere quali preferiamo. C’è da dire che, solitamente, abbiamo a disposizione tantissime applicazioni, che usiamo anche molto frequentemente.

Siamo soliti avere sia Instagram che Facebook, WhatsApp e Telegram, TikTok e LinkedIn. Insomma, perché scegliere quando possiamo utilizzarne tanti? Ognuno di essi ha una propria natura e, proprio in base a questa natura, riesce a darci soddisfazioni in un determinato campo.

Sta di fatto, che a prescindere dai social che utilizziamo, l’esigenza comune che sentiamo in ciascuno di essi è quella di proteggere la nostra privacy. In particolar modo, dalle ultime notizie che trapelano, Telegram sta aumentando il livello di sicurezza nelle chat. Esiste, infatti, una nuova funzione da attivare, se vogliamo proteggere i nostri contenuti sensibili.

Telegram aumenta la sicurezza: ecco la nuova funzione che devi assolutamente attivare

Poter conversare in tranquillità con i propri contatti, senza doversi preoccupare della privacy e della sicurezza, è qualcosa che rende felice ogni utente.

Proprio per questo motivo, Telegram ha introdotto una nuova funzione, che ha come scopo principale quello di rendere ancora più sicure le nostre chat, proteggendo in particolar modo i contenuti sensibili.

Nel momento in cui, ad esempio, usiamo la chat di Telegram per inviare delle foto sensibili, dobbiamo stare attenti a seguire questi esatti passaggi. Una volta selezionata la foto da inviare, dobbiamo cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare “nascondi”. Noterai subito che una volta inviata la foto, questa risulterà sfocata, come se fosse stata censurata.

L’anteprima apparirà solamente nel momento in cui ci si clicca sopra. Una volta usciti dalla chat, però, l’immagine tornerà ad essere sfocata, senza che sia visibile la sua anteprima. Si tratta di una funzionalità davvero utilissima, soprattutto nel momento in cui vogliamo inviare delle immagini sensibili e che vogliamo abbiano un ulteriore fattore di protezione. D’altronde, si tratta di pochi e semplicissimi passaggi, che garantiscono un ulteriore privacy.