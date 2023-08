Sei una “spugna emotiva”? La guida per non farsi influenzare negativamente dalle emozioni altrui

Scopri quali sono le “regole” da mettere in atto per non assorbire più le emozioni degli altri. La tua vita ne gioverà da subito.

La sensibilità d’animo è senza alcun dubbio una qualità che tutti dovrebbero avere in quanto è in grado di migliorare sia la vita che i rapporti umani. Di contro, essere sensibili significa anche farsi spesso carico delle emozioni altrui, vivendo questo modo di essere con un peso fuori dal normale.

Lo sanno bene le persone empatiche che in casi estremi possono arrivare a sentirsi male se le persone intorno a loro sono estremamente negative o sofferenti. Cosa fare, quindi? Ovviamente il consiglio non è quello di diventare insensibili ma di imparare a gestire questa indubbia qualità in modo da creare una sorta di scudo di protezione. In questo modo la vita potrà continuare a scorrere come sempre ma senza più il peso dato da alcune relazioni e, più in generale, dalla negatività altrui. Dopo aver scoperto come capire se e quanto siamo ossessivi, ecco quindi la guida per non farsi più influenzare dalle emozioni di chi ci circonda.

Come evitare di farsi influenzare dalle emozioni altrui

Se la tua sensibilità ti porta spesso a star male a causa dell’influenza di chi ti sta intorno, è giunto il momento di passare all’azione e di mettere in atto alcune semplici dritte in grado di migliorare le cose. Spesso, infatti, assorbire le emozioni degli altri può essere deleterio finendo con il danneggiarci. Imparando ad evitarlo, invece, si può vivere decisamente meglio e tutto senza nulla togliere alle relazioni. Ecco, quindi, alcuni passi iniziali che dovresti compiere per vivere meglio.

Circondarti di persone positive

Può sembrare banale ma spesso chi è sensibile tende ad attirare persone negative o che amano lamentarsi di continuo. Ciò è dato dalla disponibilità all’ascolto e dall’empatia che si emana. Ebbene, cambiare un po’ giro e circondarsi di persone che amano la vita e che hanno uno spirito d’animo positivo può essere di grande aiuto.

Meditare

Un ottimo modo per schermarsi dalle energie altrui è quello di praticare regolarmente la meditazione. All’inizio potrà sembrare difficile ma a piccoli passi questa disciplina è in grado di donare una sensazione di benessere senza pari. Inoltre, tra i suoi effetti benefici c’è proprio quello di fare da scudo a tutto ciò che ci circonda, specie se nocivo.

Porre dei paletti

Ebbene sì, per quanto sia difficile è indispensabile fissare dei paletti. Questo significa stabilire un limite di tempo per far sfogare un amico e fermarlo o cambiare argomento una volta superato. Aiutare gli altri, infatti, non significa mettersi da parte. Anzi, sarà proprio iniziando ad aver cura di te che potrai essere di maggior aiuto a chi ne ha davvero bisogno. Inoltre, stabilendo dei limiti sarai in grado di capire chi ti cerca perché tiene davvero a te da chi lo fa solo perché sei l’unica persona che ascolta e aiuta in ogni circostanza. Ciò all’inizio può essere destabilizzante ma con il tempo ti consentirà di circondarti di persone vere.

Imparare ad aver cura di sé è il primo passo per smettere di assorbire le energie degli altri ed in particolar modo quelle negative. E tutto per una vita migliore e da vivere con la giusta serenità.