Fai questa cosa ogni mattina e potenzierai il tuo cervello: lo svela un neuroscenziato

Si parla spesso di funzionalità del cervello e di ciò che bisogna fare per potenziarlo il più possibile e per aiutarlo a lavorare meglio. Spesso alla base ci sono esercizi e giochi studiati appositamente per migliorare le funzioni cerebrali.

E a tal proposito, proprio di recente, una neuroscenziata ha svelato il suo trucco personale e utile per vivere al meglio la giornata. Un trucco per il quale non serve fare esercizi particolari e che si può fare persino restando a letto. Dopo aver visto come eliminare i pensieri tossici dal cervello, scopriamo quindi qual è il gesto da fare ogni mattina per rendere lo stesso il più positivo possibile e per vivere al meglio la giornata appena iniziata.

Ecco qual è il trucco di una famosa neuroscenziata per potenziare il cervello

Sempre più studi dimostrano come una mente positiva sia in grado di rendere la vita migliore e di potenziare il cervello e il sistema immunitario. Un aspetto che la neuroscenziata cognitiva Caroline Leaf conosce bene. Proprio di recente, durante un’intervista, l’esperta in comunicazione ha rivelato la sua abitudine mattutina per un cervello più sano. Ciò che fa ogni mattina è infatti svegliarsi e prendere nota di come si sente. A volte, infatti, è possibile avere emozioni negative per via di un brutto sogno o di un pensiero improvviso a cui non si da peso ma che, in sottofondo, è in grado di cambiare il mood.

Se non ci si rende conto della cosa e non si agisce per tempo, il rischio è quello di passare l’intera giornata con una sensazione di malessere in grado di comprometterla. Ecco, quindi, che fermarsi a riflettere sul proprio stato d’animo ed intervenire sullo stesso in modo da cambiarlo rapidamente può cambiare le sorti di una giornata e rendere la mente più positiva che mai. E se non si ha tempo per farlo? Riflettere è possibile anche mentre ci si lava i denti o si esegue la normale routine mattutina. E una volta capito qual è il pensiero disturbante, basterà agire sullo stesso per cambiarlo. Appena svegli, quindi, è meglio evitare di controllare subito messaggi ed email ma fermarsi un attimo e concentrarsi su se stessi. In questo modo la mente risponderà meglio ad ogni stimolo, la giornata trascorrerà più serena e tutto con grandi benefici per il cervello.