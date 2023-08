Test della personalità, generoso o egoista? Lo rivela la tua scelta

Sei una persona egoista oppure credi di no? Ecco cosa rivela di te questo nuovo semplice test della personalità.

Come sappiamo, sul web si trovano tantissimi test, tutti molto originali e diversi tra di loro. Ci permettono di conoscere meglio noi stessi, aiutandoci a capire anche quando sarebbe meglio limare il nostro carattere. Tutti noi abbiamo quei difetti, che ovviamente non fa piacere avere, ma che ci rendono quelli che siamo.

Facendo questi test, quindi, abbiamo la possibilità di capire dove eventualmente sbagliamo. Ma non solo: ci aiutano anche a mantenere vivo ed allenato il nostro cervello. Il test di oggi ti rivelerà qualcosa di te, che forse hai anche un po’ di timore ad ammettere: sei una persona egoista oppure no? Tutti ni vorremmo pensare di non esserlo, anzi ogni giorno ci facciamo forza pur di aiutare il prossimo. Ma forse, nell’animo, siamo un po’ egoisti. Ecco che questo test rivelerà come sei in realtà. Eseguirlo ti richiederà davvero pochissimo tempo: dovrai solo guardare l’immagine sopra e dire con esattezza cosa vedi.

Non dovrai soffermati sopra più di tanto, basteranno solo pochi secondi. Allora cosa hai visto per primo: il cuore o una spada?

Test: che tipo di persona sei, egoista oppure no?

Se hai visto una spada vuol dire che sei una persona che non hai paura del giudizio altrui. Ma chi non ti conosce bene, potrebbe pensare che hai un carattere molto freddo, quasi distaccato dal mondo esterno. E questo solo perché hai paura di essere ferito. Sei anche molto testardo e nessuno riesce a farti cambiare idea. Sei visto inoltre come persona avida, ma anche superficiale ed egoista.

Se, invece, hai visto il cuore, sei una persona molto empatica e gentile. Cerchi di essere d’aiuto sempre e comunque. Non riesci a giudicare gli altri, neanche se sono amici di vecchia data. Per questo molto di loro credono che tu sia davvero speciale e ti chiedono sempre un parere: non vedi malizia e riesci a dare sempre la risposta giusta. Se hai visto il cuore, gli altri non ti vedono come una persona egoista, anzi, tutto il contrario!

Questo test ha il compito di rivelare quella parte di te che tieni nascosta a tutti. Cercherà di aprirti la mente sul tuo modo di essere e di come ti approcci con le altre persone. E tu cosa hai cosa hai visto per primo: la spada o il cuore? Sei, quindi, una persona, egoista oppure no?