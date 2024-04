Gatti in mostra in Italia e alcuni primati incredibili che riguardano i nostri amici felini

Gli animali domestici riempiono di gioia grandi e bambini. Ci sono molti eventi dedicati a loro durante l’anno. Eccone alcuni in Italia pensati per i gatti e dei loro record.

C’è un’attrazione speciale che si prova spesso quando si vedono certi animali. Può manifestarsi ad esempio guardando dei documentari, al bioparco e in visita a un acquario.

Alcuni animali affascinano per la loro mole o il carattere e le abitudini. Molti modi di dire si legano ad esemplari di varie specie. Pensiamo alle acute capacità visive che richiamano il falco o al coraggio che si associa al leone. La furbizia poi riporta a due animali che troviamo ne Le avventure di Pinocchio. Ci riferiamo alla volpe e al gatto. È in particolare quest’ultimo uno degli animali domestici più presenti nelle case degli italiani.

Gatti in mostra in Italia e alcuni primati incredibili del mondo felino

Ogni famiglia che adotta un cane, un criceto, un riccio o un coniglio sa che deve prendersene cura. Lo stesso accade nel caso dei gatti. Si pensa siano indipendenti e alteri, ma vivendo in un ambiente domestico dipendono molto dalle attenzioni degli umani. Sanno inoltre manifestare anche loro attaccamento e affetto, anche se in modi meno esuberanti rispetto ad esempio a quelli di un cane.

Chi ha un felino può essere interessato a delle mostre annuali. Si possono portare in gara i propri esemplari o soltanto ammirare quelli in lizza per i premi. A Correggio, in provincia di Reggio Emilia, si terrà nei giorni 20 e 21 aprile 2024 il WCF International Show. Nella palestra comunale vi saranno l’esposizione e la premiazione di gattini e gatti adulti di varie razze e colore. Il Club felino di Verona organizza invece a Bolzano l’esposizione internazionale I gatti più belli del Mondo nei giorni 4 e 5 maggio 2024. Dovrebbero essere presenti esemplari provenienti dall’Italia e dall’Europa, dagli Stati Uniti d’America e altri Paesi.

Record curiosi

L’11 e il 12 maggio segnaliamo a Bordighera un’altra esposizione felina che si terrà nel palasport Emilio Bancheri. È nota la capacità dei gatti di saltare in alto e in lungo in modo elegante e stupefacente. In Italia, durante il programma Lo show dei record condotto da Gerry Scotti, si è raggiunto un risultato notevole. Sputnik, un gatto americano di Melissa Arleth, è entrato nel Guinness World Records saltando 230 cm il 20 febbraio 2024.

Il gatto più piccolo del Mondo invece sarebbe quello appartenente alla specie Prionailurus rubiginosus presente in India. La coda può misurare da 15 a 25 cm, mentre il resto del corpo compresa la testa da 35 a 48 cm. Nel 2005 in Finlandia si è registrato il record dei baffi, le vibrisse, più lunghi al Mondo. Misuravano 19 cm e appartenevano a Fullmoon’s Miss American Pie detta Missi, una Maine Coon. Ecco svelato dove vedere dei magnifici gatti in mostra in Italia e alcuni primati incredibili da conoscere se si amano i felini!

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Controllare le modalità di partecipazione agli eventi ed eventuali costi o variazioni di date nei siti ufficiali)