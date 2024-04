Se ogni Paese è caratterizzato da una propria e unica cultura, è anche vero che a volte ci si imbatte in vere e proprie stranezze, come città abitate da manichini.

Con città fantasma si intendono quelle cittadine deserte, abbandonate e composte da case vuote. Sono il perfetto scenario da film horror in quanto trasmettono un senso di fascino e mistero allo stesso tempo. Queste città non fanno parte solo dell’immaginario collettivo, ma esistono veramente in giro per il Mondo. La cosa surreale è alcune di queste città non sono propriamente deserte, ma sono abitate da manichini. Un’esperienza surreale e affascinante da provare se ci si trova nei pressi di uno di questi luoghi.

Città fantasma: luoghi di desolazione ma dal fascino surreale

Le città fantasma più famose, sono principalmente due, ma sono tantissime i paesini abbandonati in giro per il Mondo, per un motivo o per un altro. La particolarità che rende uniche queste città è il fatto che sono abitate da manichini. Luoghi di pura curiosità e meraviglia, che riescono ad offrire anche spunti di riflessioni sulla natura dell’abbandono e della memoria dell’essere umano. I manichini, con le loro espressioni neutre e gesti immobili, rappresentano l’umano e il suo rimanesse impassibile davanti alla decadenza. Come testimoni silenziosi di una vita passata. Le città fantasma abitate da manichini riescono a catturare l’immaginazione con le loro strade deserte e silenziose.

Alla scoperta delle città fantasma: gli unici abitanti sono dei manichini

Tra le montagne della prefettura di Tokushima, in Giappone, si trova la città di Nagoro. Questa piccola cittadina un tempo era una delle più fiorenti, ma oggi è popolata da manichini e spaventapasseri. L’idea è nata da Ayano Tsukimi, un artista locale che mano mano che gli abitanti lasciavano il paese, li sostituiva con i manichini creati da lui stesso. Oggi, questi manichini, popolano le strade di Nagoro, sono accuratamente vestiti e disposti in scene quotidiane.

La seconda città popolata da manichini si trova in California, negli Stati Uniti. Cerro Gordo era una città mineraria che fu in seguito abbandonata e ripopolata con i manichini. Dopo anni lasciata disabitata, gli attuali proprietari di quei terreni hanno deciso di ridare la vita alla cittadina visto la sua popolarità come città fantasma. I manichini sono collocati tra i vecchi edifici fatti di legno e le rovine delle miniere. Il paesaggio che va a mostrarsi offre uno spettacolo inquietante e allo stesso tempo affascinante.