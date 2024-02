3 curiosità sul Festival di Sanremo che probabilmente non sai: 1 di queste è davvero incredibile

Manca solo un giorno all’inizio del Festival di Sanremo. Ogni anno l’attenzione mediatica che si concentra sul festival è davvero altissima. Se milioni di italiani restano incollati allo schermo a guardarlo senza dubbio un motivo c’è. Ecco, dunque, che abbiamo pensato di svelarti 3 curiosità che soltanto in pochi conoscono sulla più popolare delle kermesse nostrane.

Siamo ormai giunti alla 74^ edizione del Festival di Sanremo, ormai la 5^ condotta da Amadeus. D’altronde, squadra che vince non si cambia. Non ci stupisce dunque che lo share del festival negli ultimi anni sia in continua crescita.

Pertanto, se anche tu sei appassionato del Festival di Sanremo e conti le ore che ti separano dal suo inizio, continua a leggere questo articolo.

3 curiosità sul Festival di Sanremo: la prima? Non si è sempre tenuto al Teatro Ariston

Forse non lo sai, ma il famoso Festival di Sanremo, dalla sua nascita nel 1951 fino al 1976 si è tenuto nel Teatro del Casinò. Dal 1977 l’Ariston è diventato non solo sede, ma anche simbolo della kermesse e lo è tutt’oggi.

Un’unica eccezione? Per la 40^ edizione, quella del 1990, il Festival della canzone italiana si svolse al Palafiori che si trova poco distante dall’Ariston. Quell’anno a vincere il Festival furono i Pooh con la canzone “Uomini Soli”.

Ad oggi, il Teatro Ariston, sito nel cuore di Sanremo, è simbolo non solo della città ma anche dell’intero panorama della musica italiana.

Le esibizioni non sono sempre state in live: alcuni esempi famosi

Nel 1976 la maestosa orchestra viene sostituita da basi musicali. Questo ha comportato la scomparsa di esibizioni live da quell’anno fino al 1990.

Come è facile immaginare, molti artisti si mostrarono a dir poco contrariati. Un esempio illustre è Vasco Rossi che nel 1983, dopo l’esibizione in playback di Vita Spericolata, lasciò l’Ariston prima che la musica finisse di suonare. Quell’anno la sua mitica “Vita Spericolata” si classificò penultima.

Ricordiamo anche gli ospiti d’eccezione del Festival del 1984, i Queen che portarono sul palco Radio Ga Ga. Il frontman Freddie Mercury, infastidito dalla finta esibizione non fece nulla per nascondere la cosa, ad esempio, tenendo il microfono molto lontano dalla bocca.

20 artisti in gara? Nella prima edizione del Festival i numeri erano ben diversi

Delle 3 curiosità sul Festival di Sanremo questa potrebbe essere la meno nota. Da diversi anni la kermesse si è arricchita di artisti in gara, ospiti e momenti di alto spettacolo.

Tuttavia, la prima edizione del festival, condotta da Nunzio Filogamo, era molto più lineare e senza fronzoli. Questa si svolse con soli 3 cantanti in gara che si sono esibiti interpretando più canzoni a turno, arrivando ad un numero di 20 esibizioni. I protagonisti erano Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano. La vincitrice della prima edizione fu proprio Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori”.