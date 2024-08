Fare il giro del Mondo quanto costerebbe? Vediamo tutti gli aspetti

Avrete sognato una volta nella vita di fare il giro del Mondo, ma quanto vi costerebbe? Vediamo che cosa considerare e se potrebbe essere fattibile.

Sarebbe meraviglioso poter realizzare questo sogno, ma fare il giro del Mondo richiederebbe un’attenta pianificazione finanziaria. In base alla durata del viaggio, le destinazioni, l’alloggio, i trasporti, ci sono delle cifre da considerare, che possono variare anche molto in base alle scelte. Fare il giro del Mondo quanto costerebbe? Vediamo quali aspetti analizzare e considerare per farci un’idea del budget necessario.

Fare il giro del Mondo quanto costerebbe?

Pensiamo bene a che cosa dobbiamo considerare se vogliamo partire e toccare tutto il Mondo. Innanzitutto, bisogna capire quale sarebbe la durata del viaggio (mesi o anni) e quali le destinazioni in cui sostare. Ad esempio, se si rimane a lungo in città del sud est asiatico si paga di meno che in paesi europei o americani. Bisogna saper costruire un itinerario con delle tappe ben definite.

Anche perché bisogna calcolare il costo dei voli tratta per tratta, oppure di altri mezzi di trasporto. Sicuramente non si può fare sempre tutto in un modo o nell’altro, ma la forma sarà un’altalena tra le due soluzioni.

Oltre a questo, la principale fonte di spesa, tuttavia, è sempre quella dell’alloggio. È vero che si potrebbe noleggiare un camper oppure affidarsi al caro e vecchio campeggio, ma questo dipende. Magari in alcuni posti sono disponibili solo hotel costosi. Anche se sono presenti modalità con tutte le fasce di prezzo.

Altri costi e conclusioni

A tutto questo, dobbiamo aggiungere il costo delle assicurazioni di viaggio, del visto o del passaporto, delle attività che si vorranno fare e, soprattutto, del cibo. Questa parte del budget può variare considerevolmente: la differenza è enorme tra uno street food in Thailandia e un ristorante nel centro di Parigi.

Insomma, il costo di un giro del Mondo può variare da 10.000 a 30.000 euro, o più, a persona. Una pianificazione accurata e flessibile è essenziale per massimizzare l’esperienza mantenendo sotto controllo il budget.