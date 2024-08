3 segni zodiacali che stanno attraversando la tempesta: fine dell’estate?

Questa settimana non è facile per almeno tre segni zodiacali che stanno attraversando la tempesta; tutto si calmerà? Conosciamo meglio i dettagli e scopriamo insieme chi sono.

L’oroscopo della settimana prevede una grande sfida per alcuni segni zodiacali. Le cose per loro non andranno benissimo, quindi, devono armarsi di molta pazienza. Vedremo qui di seguito 3 segni zodiacali che stanno attraversando la tempesta, metaforicamente parlando. Cerchiamo di capire chi sono e i consigli delle stelle su questo periodo.

3 segni zodiacali che stanno attraversando la tempesta: Toro

Le stelle dicono che questa settimana il cielo sarà un po’ burrascoso per il segno del Toro. Purtroppo, sul lavoro ci saranno dei problemi. Mercurio retrogrado rende le persone di questo segno molto scontrose e, quindi, è meglio rinviare le varie decisioni, almeno quelle più importanti. Anche nell’amore le cose vanno a rilento e Marte rende i Toro molto testardi. Insomma, una settimana in cui bisogna stringere i denti e cercare un equilibrio.

Leone

Alcuni pianeti remano anche contro il segno del Leone. Marte, in particolare, renderà le persone del segno abbastanza frastornate. Nemmeno Venere è dalla parte dei Leone, tanto che renderà la comunicazione con il partner molto difficoltosa. Fatica anche sul lavoro. Sono giorni in cui i Leone non avranno molta energia, si sentiranno scarichi e nervosi, ma durerà poco.

Vergine

La Luna contraria al segno della Vergine, invece, renderà difficili i rapporti tra le persone di questo segno e il proprio partner. Grande burrasca in amore e in amicizia, ma se nella sfera della vita personale andrà un po’ così così, le cose andranno molto meglio sul lavoro. Quindi, non una settimana da voto 3 come gli altri due segni zodiacali, ma un 5 pieno.

3 segni zodiacali che stanno attraversando la tempesta in questi giorni sono, dunque, Toro, Leone e Vergine, ma non durerà a lungo. Il consiglio delle stelle è quello di mantenere la calma, rinviare quello che si può rinviare e aspettare che il brutto tempo passi.