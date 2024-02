L’astrologia è una disciplina millenaria che studia l’influenza degli astri e dei corpi celesti sulla vita umana. Secondo le persone che praticano questa disciplina, l’astrologia ci offre una lente attraverso la quale osservare le dinamiche invisibili che governano il nostro quotidiano. Nell’articolo di oggi, prenderemo in esame la settimana in corso, e vedremo come gli astri influenzeranno le giornate dei segni dello zodiaco. In particolare, ci soffermeremo soltanto sui segni di fuoco, ossa Ariete, Leone e Sagittario.

Sei un segno di Fuoco? Attenzione: questa settimana gli astri hanno un messaggio speciale per te!

I segni di fuoco sono noti per la loro energia, passione, coraggio e desiderio di essere sempre al centro dell’attenzione. Il fuoco che li anima è simbolo di vitalità, entusiasmo e impulso creativo, caratteristiche che li rendono unici nel grande zodiaco.

Nella settimana dal 12 al 18 febbraio, gli astri si posizioneranno in maniera tale da condizionare profondamente questi segni, ciascuno in modo specifico. Vediamo come.

Sei un segno di Fuoco? Ecco cosa succederà in questa splendida settimana di febbraio

Durante la prima settimana di febbraio, molti segni zodiacali sono stati baciati dalla fortuna, grazie alle due congiunzioni della Luna. Ma come andrà la seconda settimana già in corso?

Per l’Ariete, questa settimana sarà all’insegna della crescita personale e professionale, così come tutto il mese. Il Sole in Acquario forma aspetti favorevoli con il tuo segno, spronandoti a uscire dalla tua zona di comfort e a esplorare nuovi orizzonti. Marte, il tuo pianeta governatore, ti dona l’energia necessaria per affrontare le sfide che si presenteranno. È il momento ideale per avviare progetti a lungo termine o per fare quel passo audace che hai rimandato. In amore, invece, Venere suggerisce porterà un po’ di serenità.

Per il Leone sarà una settimana di riflessione. Con il Sole in un segno d’aria, potresti sentirti un po’ più distaccato dal tuo usuale calore emotivo, spingendoti a ponderare su ciò che realmente desideri dalla vita. Questo non significa stagnazione, ma piuttosto un’opportunità per riallineare i tuoi obiettivi personali e professionali. La comunicazione è la chiave: esprimi apertamente i tuoi bisogni e desideri a chi ti sta vicino. In amore, cerca di essere più ricettivo e aperto alle esigenze del partner. Le stelle suggeriscono che piccoli gesti di comprensione reciproca porteranno grandi benefici alla relazione.

E per il Sagittario?

Per il Sagittario, la settimana sarà tutta in discesa! In questi giorni, infatti, Giove, il tuo pianeta governatore, ti invita a sognare in grande e a non accontentarti della routine. È un momento propizio per viaggiare, sia fisicamente che con la mente, esplorando nuove filosofie di vita o approfondendo studi e interessi culturali. Sul fronte lavorativo, potresti scoprire nuove opportunità che si allineano perfettamente con le tue aspirazioni. In amore, l’orizzonte promette incontri significativi, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un’anima gemella che condivida la stessa sete di conoscenza e avventura.

Questa settimana, quindi, se sei un segno di Fuoco, gli astri ti invitano a riscoprire la passione che arde in te, ed a lasciarti guidare dalle stelle.