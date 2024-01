Gita per i Colli Bolognesi: ecco cosa vedere e quanto costa mangiare cibi tipici in questi 3 posti

La ricerca di posti tranquilli dove trascorrere ore o giorni di svago ci fa scoprire posti spesso lontani. A poca distanza da dove abitiamo o da città famose si nascondono però altre località interessanti. Scopriamo i Colli Bolognesi.

In Emilia Romagna la città di Bologna è tra le più conosciute e amate. Se però ci si sposta di pochi chilometri ci sono altri posti da visitare.

Gita per i Colli Bolognesi: ecco cosa vedere e le esperienze da fare

Chi ama la natura e scoprire piccoli borghi può recarsi sui Colli Bolognesi. Tra gli itinenari da percorrere a piedi c’è la Via della lana e della seta che arriva fino a Prato. La Via degli Dei giunge a Firenze. Esistono poi altri sentieri da fare anche in mountain bike. I più pigri potrebbero soggiornare in un traquillo agriturismo godendosi il panorama.

Tra le meraviglie dei Colli Bolognesi ci sono alcuni borghi tra i più belli d’Italia. Pensiamo a Dozza. Questo piccolo centro è famoso per i murales che rallegrano le passeggiate. Un altro motivo per andarci potrebbe essere la presenza della Rocca sforzesca. Il percorso di visita permette di ammirare la fortezza medievale e rinascimentale. Vi si aggiungono la residenza rinascimentale e quella settecentesca. Il biglietto intero costerebbe 7,50 euro, ridotto 6, scolaresche 2 euro.

Un altro borgo interessante sarebbe Castello di Serravalle che ospita l’Ecomuseo della collina e del vino che riaprirà in primavera. L’ingresso sarebbe gratuito.

Prezzo di alcuni piatti locali

Se vogliamo mangiare piatti gustosi abbiamo l’imbarazzo della scelta. Tra i ristoranti pensiamo ad esempio a Il boccone del prete. Nel menù troviamo il Fritto tradizionale con bocconcini di carne, mortadella, Parmigiano Reggiano e altro a 26 euro. I primi partono da 13 euro e potremmo scegliere fra ravioli, gnocchi, tortellini e tagliatelle. Completano la carta secondi e dolci.

Il Fienile Fluò poi presenta nel menù in particolare le tipiche crescentine e tigelle a 8 euro. La degustazione di formaggi o salumi costerebbe tra 18 e 28 euro. Tra i secondi troviamo carrè di mora romagnola con verdure e salsa di Parmigiano a 26 euro.

Infine a Dozza presso il ristorante La Scuderia si potrebbe ordinare ad esempio la polenta fritta con Squacquerone di Romagna DOP a 8 euro. Il prezzo dei bigoli con guanciale e scalogno di Romagna sarebbe di 11 euro.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. I prezzi potrebbero subire variazioni).