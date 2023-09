Errori e decisioni difficili ti riempiono di rimpianti? Perché non ha senso e come fare a gestirli

Imparare a gestire i rimpianti è più costruttivo di quanto immagini. Scopri perché e come fare.

Nella vita ci troviamo tutti, prima o poi, a fare i conti con errori di valutazione o con situazioni che, una volta avvenute, avremmo voluto gestire in modo diverso. Quando ciò avviene si va incontro a quelli che vengono chiamati “rimpianti”.

Questi, sebbene spiacevoli da provare, possono essere usati in modo costruttivo dandoci modo di capire cosa desideriamo davvero e come cambiare le cose in futuro. Piangersi addosso, insomma, non è mai la scelta giusta perché inconcludente ed in grado solo di peggiorare la qualità della vita. Al contrario, lavorare sulle proprie emozioni può essere un ottimo modo per migliorare sia la vita che il proprio modo di gestire le cose.

Come imparare a gestire i rimpianti

Quando ci troviamo dinanzi a situazioni che non sono andate come avremmo voluto, cadere nei così detti rimpianti è molto semplice. Questo comporta una svalutazione del sé ed un continuo recriminare sui propri errori, pensando a come sarebbe stato meglio agire diversamente. In alcuni casi può generare anche ansia che per fortuna è gestibile grazie ad un metodo davvero veloce ma che è sempre meglio evitare. Ciò che più conta, però, è che ragionare con il senno di poi è semplice ma poco utile. Anzi, i rimpianti dovrebbero servire proprio a migliorare il modo di gestire le situazioni. Come?

Analizzare i rimpianti che abbiamo della nostra vita ci fa capire quali sono le cose a cui teniamo davvero e che sono in grado di emozionarci. Ciò facilita una presa di coscienza su ciò che si desidera davvero. E sarà proprio agendo sulle stesse che si potrà cambiare il futuro, rendendo i rimpianti un punto di partenza per una vita migliore. Ecco, quindi, che una volta capito ciò a cui si tiene davvero si potrà scegliere di agire invece che di restare fermi. E allo stesso modo si potrà intervenire sulle varie situazioni cercando di reindirizzarle per il meglio. Ciò che conta è non abbattersi mai e ammettere eventuali sconfitte o errori senza condannarsi. Il passato dopotutto non si può cambiare ma può diventare una base solida sulla quale reggere il presente e costruire un futuro migliore. Esattamente ciò che può rendere felici con poche e semplici accortezze.

Da oggi, quindi, ogni qual volta ti trovi davanti ad un rimpianto, accoglilo, analizzalo e cerca di capire cosa si cela dietro quell’emozione tanto forte. Fatto ciò, la via ti apparirà più chiara e ti aiuterà a capire cosa desideri anche se fino a poco prima non eri cosciente. Agendo in questo modo potrai dirigerti, un passo alla volta, verso la realizzazione dei tuoi desideri, sostituendo i rimpianti con la gioia dei progressi ottenuti.