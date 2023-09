Sabrina Salerno insieme al figlio sui social: la bellezza è di famiglia

Sui social Sabrina Salerno si mostra insieme al figlio e i suoi tantissimi fan notano subito che la bellezza è di famiglia, scatti dolcissimi.

Con la sua irresistibile bellezza e la sua sensualità da vendere Sabrina Salerno incanta continuamente i suoi tantissimi e affezionati fan. Questi non possono fare a meno di ammirarla in tutto il suo splendore e riempirla di apprezzamenti e like, non notarla è davvero impossibile.

La nota showgirl e cantante fa parte del mondo dello spettacolo da molti anni, con il suo talento e la sua fantastica bellezza conquista sempre tutti. Anche sui social è amatissima, ad oggi conta 1,3milioni di follower sul suo profilo Instagram, questi non si stancano mai di farle notare quanto sia favolosa e super sensuale.

I suoi post fanno sempre il boom di complimenti e like, specie quelli in cui si mostra in versione seducente e provocante. Tantissime sono le foto e le pose super hot che mettono in risalto il suo corpo da paura e la sua fantastica bellezza, Sabrina Salerno è un vero spettacolo.

Sabrina Salerno sui social si mostra insieme al figlio, entrambi sono splendidi

Da oltre trent’anni la meravigliosa showgirl è legata sentimentalmente a Enrico Monti, dal loro amore è nato il figlio Luca Maria. La favolosa cantante è innamoratissima del figlio e di tanto in tanto si mostra insieme a lui sui social, il post pubblicato sul suo profilo Instagram ha conquistato moltissimi like e commenti pieni di complimenti e affetto.

Il ragazzo ha 19 anni ed è bello proprio come la madre, in moltissimi infatti hanno subito notato che la bellezza è di famiglia. Nel primo scatto Sabrina Salerno abbraccia con dolcezza il figlio mentre lui con espressione serena e felice si appoggia sulla sua spalla. Nella didascalia ha scritto: “Momenti di vita.”

Anche negli altri scatti i due si abbracciano, il loro legame sembra essere davvero speciale. Luca Maria Monti somiglia moltissimo alla madre, infatti è molto affascinante. All’età di 55 anni Sabrina Salerno continua a essere davvero attraente e seducente, la sua bellezza è intramontabile. Con il suo corpo da urlo e la sua sensualità da vendere fa sempre perdere la testa a chiunque, i suoi seguaci impazziscono tutte le volte che la vedono.