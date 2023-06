Ansia addio per sempre con questo strano metodo: ti cambia la vita e le relazioni

Soffri di ansia? Ora puoi dirle addio per sempre sfruttando questo strano metodo. Ti cambia la vita e le relazioni

L’ansia può spesso giocare brutti scherzi. Si tratta di una sensazione che si manifesta in diversi casi. Può esserci l’ansia da prestazione, per esempio quando ci si trova a lavoro o prima di un importante esame universitario. E poi l’ansia sociale, legata alla timidezza e che provoca un blocco quando ci si trova a dover parlare o raccontare determinate cose.

Spesso l’ansia può essere riconosciuta a livello patologico, e ci sono diverse cure in merito. In alcuni casi entrano addirittura in gioco i medicinali, ma solo quando vengono prescritti da un esperto. Tra i metodi meno convenzionali per combattere l’ansia sociale, ce n’è uno inusuale che probabilmente non conoscete ma sembra essere efficace.

Combatti l’ansia sociale, c’è un metodo inusuale che funziona sempre

Tra i vari metodi per combattere l’ansia sociale, ce n’è uno di cui probabilmente ancora non avete sentito parlare ma che spesso risulta essere efficace. A scoprirlo sono stati alcuni ricercatori europei, che hanno effettuato uno studio pilota coi risultati esposti durante il Congresso europeo di psichiatria che si è tenuto lo scorso marzo a Parigi.

Pare infatti che l’esposizione all’odore di sudore di un’altra persona possa aiutare in maniera decisiva a potenziare le terapie per l’ansia sociale. E non solo, perché sembrerebbe che anche altri disturbi di salute mentale possano beneficiare da questo inusuale fattore.

“Il nostro stato mentale ci porta a produrre molecole nel sudore, in grado di comunicare il nostro stato emotivo e fornire risposte corrispondenti in chi li riceve. Stando ai risultati del nostro studio preliminare, la combinazione di alcuni segnali chimici con la terapia psicologica producono risultati di molto migliori nel trattamento dell’ansia sociale. Confrontati a quelli che si possono raggiungere con la sola terapia” ha spiegato l’esperta Elisa Vigna del Karolinska Institutet di Stoccolma.

Per arrivare a questa conclusione, è stato raccolto del sudore di alcuni volontari che stanno combattendo l’ansia sociale. E poi si è deciso di analizzare i segnali chimici estratti da questi campioni. Dopo aver fatto ciò, i ricercatori hanno reclutato 48 donne divise in 3 gruppi di 16 ciascuno. Per 2 giorni, tutti i gruppi sono stati sottoposti a terapia psicologica, con ogni gruppo esposto ad un odore diverso. I risultati hanno dimostrato che con l’esposizione agli odori del corpo umano, c’è stata una riduzione del 39% dei punteggi di ansia. Contro il 17% di riduzione che è stata riscontrata nel gruppo di controllo.