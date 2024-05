Ecco un’app che ti permette di fare viaggi all’estero risparmiando anche il 77%. L’hai mai provata?

Si avvicinano le vacanze e tante persone iniziano a sognare dove andare in ferie. Solo che bisogna fare i conti con dei prezzi che sono sempre più alti. Eppure, prima di arrendersi, basterebbe scaricare un’app che permette di ottenere dei forti sconti. Ecco di cosa si tratta.

Avete già prenotato per le vostre vacanze estive o siete tra quelli che aspettano l’offerta last minute? Tanti, infatti, preferiscono prenotare all’ultimo momento, sperando, magari, di ottenere un prezzo ribassato. Ci può stare, anche se è rischioso attendere.

Potremmo trovarci con prezzi più alti e senza offerte. Il che, ovviamente, ci costringerebbe a ridurre il tempo da passare in ferie, considerando che il budget non cambierà certo. Eppure, non dovremmo arrenderci, perché esistono anche delle vie di mezzo che ci permettono di fare delle vacanze da sogno, sempre con un occhio al budget. Certo, il sogno sarebbe quello di vincere dei soldi extra, magati con un Gratta e Vinci. Però, siccome non è facile, dobbiamo fare di necessità virtù, facendoci aiutare da Internet. O, meglio, da un’app che fa fare degli ottimi affari in termini di viaggi.

Ecco un’app che ti permette di fare viaggi all’estero risparmiando. La conoscevi già?

Che non è l’unica, sia chiaro. Del resto, proprio su questo sito avevamo trattato un’altra app che perfette di fare delle belle vacanze, spendendo poco. Ora ci occupiamo di questa che si chiama Voyage Privé. Non ne avete mai sentito parlare?

Basta scaricarla sullo smartphone o navigare, in rete, sul suo sito. Immediatamente, vi troverete alle prese con tante offerte per andare in tante località del Mondo. Vediamo qualche esempio, preso il 19 aprile, giorno di stesura di questo articolo. Ad esempio, si poteva prenotare per Madrid, all’Hotel Principe Pio, con sconti fino al 77%, a seconda del periodo scelto.

Sono tante le offerte presenti nel sito di Voyage Privé. Difficile non trovare qualcosa per noi

Che con simili ribassi viene spontaneo dire ecco un’app che ti permette di fare viaggi all’estero risparmiando. Per Praga, c’era un’offerta che prevedeva ribassi fino al 72% o un soggiorno All Inclusive a Sharm El Sheik, in un 4 stelle, con sconti fino al 74% del prezzo normale. Ci sono anche viaggi esclusivi, come un tour In Turchia, tra Istanbul, Cappadocia e Pamukkale, di 9 notti, volo incluso, a 757 euro, con pensione completa e guida italiana.

Anche l’Italia ha mete con tante offerte. Ad esempio, abbiamo visto, in home page, un soggiorno di lusso, in un 5 stelle Spa, in Puglia, a partire da 95 euro. Sono solo alcuni esempi, per darvi un’idea. Sul sito di Voyage Privé, in ogni caso, avrete sempre l’aggiornamento di ogni offerta, con ciò che è incluso e cosa non lo sia.