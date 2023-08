Cascate e piscina dove fare il bagno a mezz’ora da Roma: il paradiso da Signore degli Anelli

Natura lussureggiante, alte cascate che sgorgano da rocce, boschi fitti e laghetti. Islanda? No, Roma. Incredibile ma vero questa meraviglia è vicino alla Capitale

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’Italia è una Penisola che può offrire davvero molto dal punto di vista turistico e, infatti, ogni città ha qualcosa da dare sia per quanto concerne le bellezze naturalistiche che monumentali; Roma è sicuramente una di queste e a solo mezz’ora dalla Capitale c’è la possibilità di fare il bagno in cascate e piscine in un posto paradisiaco da Signore degli Anelli.

Com’è noto, durante la bella stagione sono tante le persone che si mettono in viaggio e sebbene in tanti prediligano località marittime, molti decidono di recarsi in grandi città e tra le mete italiane maggiormente turistiche vi è Roma.

La Capitale è ricca di luoghi da visitare, in tanti conoscono il Colosseo, i Fori Imperiali ma non sono di certo gli unici degni di nota. In realtà, a soli trenta minuti da Roma c’è una località meravigliosa che sembra quasi essere una location de “Il Signore degli Anelli“.

Questa località, selvaggia e completamente immersa nella natura, si trova tra la Tuscia Romana e la Tuscia Viterbese. Qui vi sono le bellissime Cascate di Castel Giuliano, quelle dell’Ospedaletto e molte altre ancora. Tali cascate sono composte da svariati torrenti e fiumiciattoli. In questa località c’è la possibilità di fare tante escursioni e raggiungere posti da togliere il fiato.

A soli trenta minuti da Roma ci sono delle cascate imperdibili: come arrivarci e cosa vedere

Nei pressi di Roma c’è dunque una località completamente naturale e tra le cascate da ammirare vi è quella di Castel Giuliano che risulta essere la più alta di tutte. Attorno vi sono luoghi che vale davvero la pena di visitare e che possono rappresentare un’ottima idea per passeggiare e trascorrere qualche ora lontano dal caos quotidiano.

Per visitare tali luoghi c’è un solo itinerario che consente di ammirare tutte le cascate presenti. Per arrivarci, però, bisogna fare attenzione e affidarsi a esperti del settore dal momento che c’è un tratto in particolare percorribile solamente da escursionisti esperti.

Il resto, però, può essere fatto da tutti i turisti, ma anche in questo caso è bene prestare attenzione dal momento che la segnaletica potrebbe risultare poco chiara.

In tale località ci sono anche ulteriori luoghi che contornano le cascate, ad esempio, il borgo di Brecciano e non solo. Anche il lago che porta il medesimo nome del borgo e nei pressi vi è una piccola città ovvero Cerveteri.

Qui c’è uno dei tanti siti UNESCO; poi, assolutamente da non perdere, il borgo di Sasso che si trova solamente a 23 chilometri di distanza.