Settimana prossima le azioni Bristol Myers Squibb staccheranno un dividendo di circa il 6%

Per chi è alla ricerca di occasioni da dividendo si segnalano le azioni Bristol Myers Squibb che settimana prossima staccheranno un dividendo di circa il 6%. Ma oltre al dividendo, quali potrebbero essere gli altri punti di interesse per questo titolo azionario?

I punti di forza e di debolezza di Bristol Myers Squibb

La società, in base a vari criteri qualitativi fondamentali, sembra essere particolarmente mal posizionata per investimenti a medio e lungo termine. Anche dal punto di vista degli investimenti a breve termine, la configurazione fondamentale appare deteriorata. Tuttavia, secondo Refinitiv, la società ha un buon punteggio ESG rispetto al suo settore.

Tra i punti di forza, la società presenta un elevato rapporto EBITDA/Vendite, che si traduce in alti margini prima di ammortamenti, imposte e tasse, contribuendo a profitti elevati. I flussi di cassa positivi generati dalla sua attività rappresentano un vantaggio per la valutazione dell’azienda. Inoltre, l’azienda potrebbe interessare particolarmente agli investitori in cerca di azioni con alti dividendi. Il prezzo obiettivo medio fissato dagli analisti è superiore ai prezzi attuali, offrendo un notevole potenziale di apprezzamento.

Tra le debolezze, le prospettive di crescita dei ricavi per i prossimi anni sono molto basse secondo le previsioni di Standard & Poor’s. La società ha debiti e limitati margini per investimenti futuri. La valutazione dell’azienda appare elevata rispetto alla dimensione del suo bilancio. Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno regolarmente ridotto le aspettative sugli utili per azione (EPS) e prevedono risultati peggiori rispetto alle previsioni di un anno fa. Negli ultimi quattro mesi, le stime degli utili per i prossimi due anni sono state ulteriormente riviste al ribasso. Inoltre, il prezzo obiettivo medio degli analisti interessati al titolo è stato significativamente ridotto negli ultimi quattro mesi. Le stime di vendita per i prossimi anni variano tra gli analisti, evidenziando una mancanza di visibilità sull’attività futura dell’azienda. Infine, la società generalmente pubblica utili inferiori alle aspettative.

Settimana prossima le azioni Bristol Myers Squibb staccheranno un dividendo di circa il 6%: le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo una lunga discesa di circa il 25%, le quotazioni di Bristol Myers Squibb potrebbero avere trovato il supporto dove far scattare l’inversione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, il raggiungimento di area 38,71 $, dove la probabilità di inversione è massima, ha rallentato la discesa e potrebbe preparare una ripartenza al rialzo. In quest’ottica potrebbe essere decisiva una chiusura settimanale superiore a 43,94 €.

Lettura consigliata

I prezzi dei Rolex estivi sono troppo bassi? Ecco cosa significa comprare i Day-Date e gli Sky-Dweller sotto costo