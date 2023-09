“Cresciuti insieme, poi li hanno divisi”: cosa fanno i due cani quando si rincontrano | Video

Le immagini relative a due cani che si sono ritrovati dopo svariati anni hanno lasciato tutti sbalorditi. La reazione ha sconvolto il web

Erano cresciuti insieme, ma poi le loro strade si erano separate, come spesso accade per questi teneri animali. Il destino, però, ha voluto farli incontrare nuovamente e ciò che hanno fatto nel momento in cui si sono rivisti è stato ripreso da parte di una videocamera. Le immagini, poi, sono state condivise sul web, lasciando sgomenti tutti gli utenti che le hanno guardate.

Infatti, la reazione di questi due cani che si sono ritrovati dopo ben 8 anni è stata di quelle che suscitano diversi brividi. A testimoniarlo ci sono la miriade di like (325 K circa) ricevuti su Tik Tok, piattaforma in cui è stato caricato il filmato, e i tanti commenti (più di 4 mila) emozionati per ciò che gli utenti hanno guardato. Vi condivideremo il video nei prossimi paragrafi, così da poter trasmettere anche a voi tutta la tenerezza che queste immagini riescono a creare.

Il video è stato condiviso da parte dell’account Nicolamansi_415, il quale possiede più di 10 K di follower e che si cimenta nel caricare diversi post divertenti su temi di vario tipo. La didascalia scritta sulle immagini in questione va a descrivere cosa sia successo nello specifico: “Cresciuti insieme, poi divisi… Guardate in che modo si comportano quando si incontrano”.

La reazione è da brividi

Le immagini mostrano i due cani lontani fra di loro, situati all’interno di un parcheggio al chiuso. Sono sprovvisti di un guinzaglio, quindi liberi di agire nel modo che più li aggrada e lo fanno nella maniera più bella possibile.

Inizialmente, i due si studiano da lontano, per poi avvicinarsi a piccoli passi l’uno verso l’altro. Una volta che si sono trovati più vicini, hanno iniziato a odorarsi un po’, per poi iniziare a giocare nella maniera più sfrenata possibile fra di loro.

La musica che passa in sottofondo è molto emozionante e trasporta chiunque stia guardando il video verso un viaggio dentro le emozioni dei due protagonisti. “Noi umani dovremmo prendere esempio da queste azioni”, recita la scritta nella didascalia. Rimane difficile dargli torto, come viene mostrato anche nei vari commenti ricevuti: “Dovremmo capire il vero senso dell’amicizia”, infatti scrive uno dei tanti utenti che hanno voluto dire la loro in merito a questa entusiasmante situazione.