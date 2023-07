“Voglio portarlo al canile, mi ha stufato”: la finta telefonata, la reazione del cane è davvero commovente – VIDEO

Il padrone di un cane ha finto di volerlo portare al canile per filmare la sua reazione: ciò che è successo è commovente.

Comprare o adottare un cane è una scelta molto importante. Dovremo prendercene cura e trattarlo come se fosse nostro figlio, per cui non è una decisione di poco conto. Lavarlo, accudirlo, portarlo fuori di casa e dargli da mangiare sono soltanto quattro delle tantissime attività che dovrà fare. Molte persone dimostrano un grande amore verso i migliori amici dell’uomo, ma ce ne sono tante altre che invece cambiano idea in fretta.

C’è anche chi, però, vuole mettere alla prova l’affetto emotivo che ha con il proprio cane. Questo è il caso di un ragazzo che ha inscenato di telefonare al canile davanti al suo animale domestico. Ha finto una conversazione arrabbiata affermando che non lo volesse più, quindi la sua idea era quella di disfarsene. Il cane, molto intelligente e soprattutto sensibile, ha subito compreso la situazione ed ha reagito in una maniera commovente.

Finge di abbandonarlo, ma la reazione del cane è incredibile: piangeva come un bambino

All’inizio gli occhi lacrimavano e non voleva accettare la situazione. Non poteva credere che il suo padrone lo volesse mandare via: non aveva fatto niente di sbagliato. Ha iniziato ad accarezzarlo con una zampa, che ha sfiorato le mani del padrone ancora al telefono. Lo sguardo era disperato e lui, anche se non lo dava a vedere, era spaventato. Seppur non sapesse di preciso cosa stava succedendo forse pensava di aver fatto qualcosa di sbagliato.

Ma come ha fatto il cane a intuire che il padrone “voleva abbandonarlo”? L’animale valuta le circostanze in base al tono della voce e alle espressioni, quindi le parole non sono sempre ascoltate. Era abituato a sentire il suo padrone calmo e gentile: in questo caso non lo era. Da quell’istante ha avvertito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, e ha cercato di avvicinarsi al suo padrone accarezzandolo con una zampa per scusarsi.

Per fortuna era tutto uno scherzo e non è successo, però esistono davvero delle persone che preferiscono abbandonare il loro cane. Prima di acquistare un animale bisogna considerare le proprie possibilità, cercando di non sopravvalutare i propri limiti. La vita di un cane è come quella di un essere vivente per cui è necessario portargli rispetto. Di seguito vi lasciamo il video della reazione del cane al finto abbandono del padrone: