Barbara D’Urso annuncia il trasferimento a Londra con una serie di foto, ma i fan notano uno stranissimo dettaglio

Barbara D’Urso è andata a vivere a Londra per iniziare una nuova vita. Ma i fan hanno notato un dettaglio nelle foto postate.

Un trasferimento che non poteva passare inosservato, quello di Barbara D’Urso a Londra, la quale ha deciso di annunciare la decisione con una serie di foto su Instagram. I fan hanno notato però un dettaglio molto strano.

Barbara D’Urso ha sconvolto ancora una volta i suoi fan annunciando il suo trasferimento a Londra. La conduttrice, lontana dal piccolo schermo, ha deciso di passare un periodo di tempo nella capitale inglese per iniziare una nuova avventura. Dal post pubblicato su Instagram, con tanto di foto, emerge il motivo della sua decisione, ma anche un dettaglio stranissimo che i follower hanno notato.

Barbara D’Urso a Londra per una nuova vita: il dettaglio che i fan notano rivela molto

È stato il primo giorno di Pomeriggio Cinque, l’avvio della nuova conduzione di Myrta Merlino e Barbara D’Urso ha risposto inviando un messaggio chiaro. Il suo addio all’Italia è coinciso proprio con l’inizio della stagione televisiva, come a rimarcare la sua distanza da quelle che sono le dinamiche del piccolo schermo. Cosa ha deciso di fare la presentatrice?

Dalle foto da lei pubblicate pare proprio che stia iniziando un periodo da scolara a Londra, forse per imparare l’inglese. Non sappiamo se per obiettivi di lavoro o solo per accrescere le sue conoscenze personali. Ma i follower sicuramente notano un dettaglio negli scatti: ecco cosa emerge.

Barbara D’Urso sulle scale di quella che non si capisce bene se sia una casa o una scuola. Vestita in modo impeccabile e chic, ha tra le braccia il New York Times. Proprio per questo i follower hanno notato il dettaglio. Si sono chiesti come mai se la conduttrice si è trasferita a Londra ha tra le braccia un giornale americano? Si tratta di un errore e in realtà Barbara si è trasferita a New York oppure la scelta dipende da altri motivi?

Sicuramente l’ex presentatrice di Pomeriggio Cinque ci aggiornerà durante la sua nuova avventura chiarendo tutti i dubbi. Potrebbe trattarsi infatti di un corso di giornalismo in inglese quindi internazionale. Per questo motivo la D’Urso avrebbe con sé il giornale americano! Staremo a vedere cosa accadrà e quando tornerà in Italia, e se ci saranno per lei nuove prospettive lavorative in tv.