Meghan Markle, l’offesa gratuita a Kate Middleton durante i funerali della regina Elisabetta: gesto imperdonabile

Meghan Markle offende gratuitamente Kate Middleton e nessuno sapeva quello che era successo fino ad ora. Le due donne più famose del mondo non hanno mai avuto un rapporto idilliaco infatti è proprio il loro astio ad aver messo fine a qualsiasi intento di riconciliazione. Ecco cosa è accaduto il giorno dei funerali della regina Elisabetta II: uno sgarbo che sarà imperdonabile.

Non corre buon sangue tra Kate Middleton e Meghan Markle e questo lo sanno tutti, ma quello che non molti conoscono è un retroscena che riguarda i funerali della regina Elisabetta II. Un gesto imperdonabile dell’ex attrice che ha umiliato senza un motivo valido la Principessa del Galles. Un momento imbarazzante che durante lo storico funerale non è passato inosservato. In quel momento infatti i membri della Royal Family non avevano molto chiaro i loro posti, non sapevano bene dove sedersi nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Qui è scattato il fattaccio!

Confusi sulla posizione dei posti, i membri della famiglia del principe William hanno seguito le indicazioni ma Kate ha accidentalmente posizionato se stessa nel posto sbagliato. Di fatto ha bloccato il passaggio a Meghan e Harry. A quel punto William ha fatto notare alla moglie che doveva fare un passo indietro e far passare i Sussex. Un piccolo incidente diplomatico che ha messo Kate in una posizione di svantaggio rispetto alla cognata, pur essendo lei di grado inferiore.

Si dice infatti che il loro astio, come riporta il Mirror, si così profondo da rendere impossibile una conciliazione dei Sussex con la Corona. Meghan si rifiuterebbe categoricamente di fare un inchino alla Middleton nel giorno in cui quest’ultima diventerà regina. Sempre lei sarebbe il motivo per il quale Meghan non si sarebbe recata a Balmoral per dire addio alla regina. Insomma seppur ci fossero spiragli di pace questi verrebbero osteggiati da Meghan a ogni costo!