Cosa bere e mangiare quando hai bevuto troppo: scopri i migliori rimedi naturali contro mal di testa e nausea da hangover

Hai trascorso una bella serata tra amici e colleghi e hai bevuto dei bicchieri di troppo? Probabilmente, dopo poche ore inizierai ad avvertire tutti i segnali dell’hangover. Oggi siamo qui per consigliarti dei rimedi naturali contro il post-sbornia per riprenderti velocemente.

A volte succede di farsi prendere dagli eventi e di alzare un po’ troppo il gomito. Capita a tutti di esagerare e il giorno dopo di pentirsi dell’alcol bevuto. Sicuramente, i farmaci possono aiutarti a risolvere in fretta il problema, ma c’è chi preferisce ricorrere ai classici rimedi della nonna.

Tante persone assumono dell’ibuprofene per stare meglio, ma noi con questo articolo ti suggeriremo dei validi rimedi naturali. Devi sapere che, se sai cosa mangiare e bere, tornerai presto a stare meglio e nausea e mal di testa saranno presto un lontano ricordo.

Hai esagerato con l’alcol? Ecco perché hai la nausea e un mal di testa incredibili

Le bevande alcoliche contengono etanolo, una sostanza diuretica che in grandi quantità causa nausea, mal di testa, affaticamento e un senso di malessere generale. Quando gli effetti dell’alcol iniziano a svanire, la nostra pressione sanguigna aumenta e la vasocostrizione dà origine al tipico mal di testa post-sbornia.

La nausea, invece, è causata dall’aumento di acido rilasciato dalla mucosa gastrica irritata dall’alcool. Dormire potrebbe aiutarti a riprenderti più velocemente e il tempo è senza dubbio la migliore cura. Fortunatamente, però, potrai velocizzare il processo e tornare a stare meglio più in fretta provando i classici antichi rimedi delle nonne.

Oggi ti sveliamo cosa bere e mangiare quando hai bevuto troppo e non ti senti bene. Devi sapere, infatti, che esistono dei cibi che sono un vero e proprio toccasana quando hai bevuto troppo.

Altroché farmaci: ecco cosa bere e mangiare quando esageri con l’alcol

È necessario reintegrare sali minerali e vitamine persi per colpa dell’alcol. Dunque, cerca di bere molta acqua per riprenderti più velocemente, ma anche del tè e frullati ricchi di fibre, vitamine e minerali derivati dalla frutta. Per vincere la nausea che può assalire durante l’hangover, prepara una bevanda calda. Tra le più efficaci contro il post-sbornia c’è quella a base di zenzero, succo o scorza di limone e un po’ di miele. Oltre ad alcune bevande, ci sono cibi alleati dello stomaco che ti consigliamo di assumere dopo una serata in cui l’alcol scorreva a fiumi.

Iniziamo dalle proteine: carne bianca e pesce magro fatti lessi o alla piastra hanno azione riequilibrante. Come carboidrati scegli il riso, così ricco di amido, aiuta a combattere gli spasmi e a proteggere la muscosa gastrica. Infine, tra la frutta consigliamo quella poco acida come mele, pere e banane per recuperare vitamine e minerali. Infine, evita caffè, dolci, cibi fritti e acidi, poiché rallentano le funzioni digestive acuendo così l’effetto nausea.