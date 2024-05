I conti sono migliori delle attese, ma le azioni Generali Assicurazioni tirano il fiato

I conti sono migliori delle attese, ma dopo una lunga corsa sono tre settimane che le azioni Generali Assicurazioni stentano a Piazza Affari. Cosa fare?

Una panoramica sul primo trimestre di Generali Assicurazioni

I risultati del primo trimestre 2024 di Generali Assicurazioni hanno superato le aspettative degli analisti, con un utile netto di 1,12 miliardi di euro. Questo rappresenta un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando era presente un componente straordinario di 193 milioni derivante dalla cessione di un immobile a Londra. Escludendo questo effetto, l’utile netto normalizzato è aumentato dell’8%, superando il consensus di 979 milioni.

La raccolta netta Vita è tornata positiva, raggiungendo i 2,3 miliardi di euro, grazie alle linee di puro rischio, malattia e unit-linked. Il CFO Cristiano Borean ha confermato l’intenzione di mantenere questo trend nel prossimo trimestre.

Il ramo Danni ha visto un incremento del risultato operativo del 2,4%, attestandosi a 867 milioni di euro, anche grazie al contributo della neo acquisita Liberty Seguros, consolidata da febbraio. Il risultato operativo complessivo è aumentato del 5,5%, raggiungendo 1,9 miliardi di euro.

Generali ha anche annunciato che, per ora, non sono previsti ulteriori fusioni e acquisizioni dopo il completamento delle operazioni di buyback: uno da 300 milioni, funzionale al piano di incentivazione a lungo termine 2023-2025, e un altro da 500 milioni, approvato dai soci e in attesa dell’ok del regolatore Ivass.

Cristiano Borean ha dichiarato che, una volta completati i buyback, Generali sarà in linea con il free cash disponibile, mantenendo un buffer di liquidità di 1 miliardo di euro per ragioni di rischio e gestione della liquidità. Ha inoltre confermato gli obiettivi del piano 2021-2024, che prevede un tasso di crescita annuo dell’utile per azione tra il 6% e l’8% e flussi di cassa netti disponibili a livello di capogruppo superiori a 8,5 miliardi di euro. L’obiettivo delle cedole tra 5,2 e 5,6 miliardi è stato già raggiunto con il dividendo che sarà pagato il 22 maggio, portando il totale pagato dal 2022 a 5,5 miliardi di euro.

I conti sono migliori delle attese, ma le azioni Generali Assicurazioni tirano il fiato: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista, ma sono tre settimane che area 23,64 € sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, quindi, potrebbe favorire una nuova accelerazione rialzista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 20,59 € potrebbe portare a un’inversione ribassista.

