Sai qual è il nome più scelto, ora, in Italia da dare a un neonato? Ecco la sorprendente classifica per maschi e femmine

L’Istat pubblica, puntualmente, un rapporto di natalità e fecondità nel quale ci si occupa anche dei nomi più usati, dai nuovi genitori, per i loro bebè. Diventa così curioso scoprire, tra i 26mila nomi prescelti, quali siano i più gettonati. Prova a scoprire se c’è anche il tuo.

Avete presente la classica domanda che si rivolge a due genitori che stanno per avere un bambino? Li si guarda teneramente e poi si chiede: “Sapete già il sesso del nascituro?”. E, davanti ad una risposta affermativa, parte la seconda questione: “Avete già deciso come chiamarlo/a?”.

Un bel dilemma per centinaia di migliaia di genitori che davanti al nome da assegnare al bebè iniziano a stilare lunghi elenchi da depennare man mano. Dove fanno bella mostra di sé i nomi di nonni e bisnonni, dell’attore o attrice preferiti, del campione dello sport, del cantante in voga, di una persona alla quale si è legati. Per questo motivo, potrebbe essere di aiuto scoprire quali siano i nomi più gettonati in Italia. Lo sappiamo grazie all’Istat che pubblica il rapporto di natalità e fecondità.

Sai qual è il nome più scelto, ora, in Italia? Resiste al primo posto da qualche anno

Vediamo allora, la classifica aggiornata al 2022, partendo dal quindicesimo posto a salire. Per le bimbe, è Bianca al posto numero 15, affiancata, per i maschietti, da Federico. Salendo, quattordicesimi sono Giorgia e Giuseppe, tredicesimi Chiara e Matteo. Al posto numero 12, invece, ecco Camilla e Nicolò, preceduti, all’11, da Anna e Diego. Ed entriamo nella top ten dei nomi più scelti dai neogenitori. Decimi sono Matilde ed Andrea, mentre sono noni Emma e Riccardo, preceduti, in ottava posizione, da Ludovica e Gabriele.

Ecco la classifica dei primi sette nomi più scelti dai neogenitori. C’è anche il tuo?

Sono settimi, Alice e Mattia, una posizione sotto di Beatrice e Lorenzo, attualmente sesti. E veniamo alla cinquina più scelta. Quinto posto per Vittoria ed Alessandro (che è precipitato, quindi, dal secondo posto), con quarti, invece, Ginevra ed Edoardo. E veniamo al podio prestigioso dei nomi più battezzati. Medaglia di bronzo e terzo posto per Giulia e Tommaso. In seconda posizione, invece, medaglia di argento, sono Aurora e Francesco. Sai qual è il nome più scelto, ora, in Italia? Ebbene, la medaglio d’oro va a Leonardo e Sofia, che resistono in prima posizione.