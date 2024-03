Incredibili questi record dei giochi da tavolo come il Monopoly! Esistono pure edizioni preziosissime

Ci sono giocattoli che hanno segnato l’infanzia di molti come macchinine e bambolotti. Con il tempo si impara a divertirsi in vario modo, anche con un gioco da tavolo. Scopriamo alcune curiosità su questo passatempo.

Per molte persone avanti con gli anni i giochi preferiti sono la scopa, lo scopone, la briscola. Alcuni forse nel periodo natalizio amano la tombola. Questi passatempi si svolgono solitamente da seduti e davanti a un tavolo. Se pensiamo ai giochi da tavolo spesso però ci riferiamo a dama e scacchi e ad altro.

Qualche curiosità

In molte famiglie a casa o in cantina si trovano scatole colorate. All’interno troveremo un libretto di istruzioni, un tabellone, delle pedine. Si tratta di uno dei tanti giochi da tavolo forse acquistati negli anni Settanta. Il più famoso e tra i primi a cui ci si avvicina sarebbe il Gioco dell’oca.

Tra i più popolari e ancora molto richiesti troviamo Monopoly, Scarabeo, Risiko, Cluedo. Negli anni migliaia di altri giochi sono stati inventati e finanziati anche tramite alcune piattaforme. Molti li collezionano, li scambiano e vendono quelli più vintage. Alcuni di essi hanno ispirato dei film. Pensiamo ad esempio a Clue del 1985 tratto da Cluedo.

Se siamo appassionati di primati mondiali, scopriamo qualcosa che riguarda proprio questo tipo di gioco. Tra quelli entrati in modo ufficiale nel Guinness World Records troviamo Senet. Si tratta del primo gioco da tavolo scoperto in alcune tombe egizie risalenti a un periodo tra il 3500 e il 3100 a. C. Ci si giocava in due.

Incredibili questi record dei giochi da tavolo come il Monopoly e gli scacchi

Un altro record riguarda un gioco da tavolo tra i più amati e antichi. Si tratta del torneo di scacchi giocato nelle Filippine da 43.157 persone. Il primato è stato registrato il 22 gennaio 2012. La superficie di gioco più grande e da Guinness è quella registrata nel novembre 2019 in Austria. Si trattò di 1.006,497 m² .

Per quanto riguarda il Monopoly, ha battuto negli anni tanti record. Sarebbe infatti tra i più giocati al Mondo contendendosi il primato con quello tra i più longevi e diffusi, gli scacchi. La tavola da gioco del Monopoly più grande misurava 900.228 m² ed è stata costruita nei Paesi Bassi nel 2016.

La versione più cara sarebbe quella registrata nel Guinness World Records nel 1988. Si tratta di un Monopoly in oro 23 carati, con rubini, zaffiri e diamanti. Il valore? 2 milioni di dollari. L’8 settembre del 2018 in Italia ad Origgio si è battuto il record riguardante Il gioco dell’oca con un tabellone di 138,54 m² . Davvero incredibili questi record dei giochi da tavolo come il Monopoly!