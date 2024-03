Conosci il trucchetto della patata per allargare le scarpe troppo strette? Così non soffrirai più

Le scarpe nuove sono troppo strette e ti rendono le uscite impossibili? Non disperare, ecco tutti i trucchi fai da te per allargarle a casa senza richiedere l’intervento del calzolaio.

Tacchi, sneakers, ballerine, stivali, ecc. Qualunque modello tu decida di scegliere, è importante che le scarpe calzino alla perfezione. Non devono essere solo belle o alla moda, le calzature devono essere comode. La scarpa sbagliata potrebbe portare a delle conseguenze molto spiacevoli. Muoversi o stare in piedi per molte ore al giorno indossando delle calzature non adatte, potrebbe provocare dei problemi ai piedi ma anche alla colonna vertebrale e alle gambe.

Vesciche, dolore ai talloni e alle dita dei piedi, sono le conseguenze di scarpe troppo strette. Alcune volte, per la smania di comprare qualcosa, commettiamo degli errori. È capitato a tutte di acquistare un paio di scarpe poco comode, ma troppo belle!

Tutti i trucchetti fai da te

Per evitare dei dolori lancinanti, è necessario cercare una soluzione. Non vorremmo mica lasciare le nostre bellissime calzature abbandonate nella scarpiera. Per evitare di perdere i soldi, procedi in questo modo. Per le calzature strette o troppo rigide puoi utilizzare dei metodi casalinghi senza richiedere l’intervento del calzolaio. Conosci il trucchetto della patata per allargare le scarpe? Ma non solo, ti elenco qualche geniale rimedio fai da te.

Le scarpe si allargano se le indossi di continuo. Quindi puoi agire in questo modo. Mettile in casa, per 15 minuti al giorno. Indossa anche un calzino di spugna per creare spessore. Se le scarpe sono troppo strette in punta, puoi lasciare all’interno, un calzino arrotolato oppure un foglio di giornale appallottolato.

Le utilizzavano principalmente le nostre nonne, ma anche oggi le forme per le scarpe potrebbero essere davvero utili. Hanno il compito di stendere la pelle ed evitare che si ritiri. Un tempo si trovavano solo in legno, oggi invece, puoi comprarle in vari materiali come la plastica.

Conosci il trucchetto della patata per allargare le scarpe?

Al posto delle forme puoi usare anche una patata (pure due). Avvolgila in un panno morbido e infilala all’interno delle scarpe. Se vuoi allargare le calzature in camoscio puoi usare anche il phon. Scaldale un po’ ed infilale ai piedi. Prima di utilizzare qualsiasi soluzione, tieni sempre presente il materiale delle tue scarpe. La pelle è molto delicata quindi evita di avvicinarla alle fonti di calore, mentre per le calzature in camoscio non utilizzare l’acqua.