La Luna Piena del 25 marzo porterà una settimana super fortunata a questi 3 segni, ma solo se faranno così. C’è il tuo?

Non solo le stelle e i pianeti, ma anche le fasi della luna possono avere effetti sul destino di tante persone, influenzando l’oroscopo. Ad esempio, domenica 10 marzo, la Luna Nuova porterà tanta fortuna a 3 segni zodiacali, ma solo se non staranno con le mani in mano. Ecco quali.

“Guarda che luna”, verrebbe da cantare e, in effetti, da domenica arriva la Luna Nuova che porta anche influssi sull’oroscopo. Chi crede nel potere degli astri e delle costellazioni, dovrebbe tenerne conto, soprattutto se è alla ricerca di qualche soddisfazione economica. E c’è anche chi, la prossima settimana, avrà buone notizie dal punto di vista sentimentale.

Come sempre, ci sono segni che avranno buone notizie e altri che, invece, dovranno lottare con giorni non propriamente positivi. La Luna Piena del 25 marzo porterà una settimana particolarmente baciata dalla fortuna a 3 segni, ma solo se sapranno cogliere i momenti propizi per assecondare la sorte. Altrimenti, potrebbe essere tutto inutile. In sostanza, la fortuna va aiutata. Non piove certo dal cielo, come succede al personaggio di Gastone.

I Pesci avranno sette giorni da invidiare, ma non sono gli unici. Ecco chi sono gli altri

A partire dai Pesci che avranno grosse soddisfazioni in campo lavorativo. Dei nuovi incontri, infatti, potranno sviluppare idee di business che porteranno certamente lucro. Però, per farlo, occorre aprirsi di più, altrimenti rischieremmo di buttare al vento queste occasioni che la Luna Nuova ci porta. Non serve essere timidi, ma osare. Male, invece, nel campo dell’amore. Purtroppo, qui le cose non cambieranno.

Anche il Cancro non dovrebbe lamentarsi dei giorni che stanno per arrivare. Con un doppio alleato: l’arrivo della Luna Nuova e quel Giove che ha deciso di darci una mano non da poco. Ecco perché, da un punto di vista finanziario, dovremmo osare di più, senza i timori degli ultimi giorni.

La Luna Piena del 25 marzo porterà una settimana premia un terzo segno e c’è chi non sarà più single

Il terzo segno che sarà beneficiato dall’arrivo, in cielo, della Luna Nuova è la Vergine. Sembra che tutto sia stato organizzato per farvi riuscire i vostri progetti di business. Attenzione, però, a non fidarvi di chi vi sembra un alleato, ma sta tramando per colpirvi. Non sarebbe male tentare anche con questo Gratta e Vinci.

Infine, ottime notizie, dal punto di vista amoroso, per i nati sotto il segno della Bilancia. Chi è single potrebbe finalmente trovare la persona giusta. Però, non vi pioverà dall’alto. Occorre uscire, anche controvoglia, per andare al pub, nel fine settimana. Insomma, la fortuna aiuta gli audaci, anche in amore.