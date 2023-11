Con questi super food si allena la mente e la memoria: non devono mai mancare a tavola

Ci sono dei cibi che aiutano a mantenere al meglio sia la mente che la memoria. Scopri quali sono per iniziare a godere subito dei loro benefici.

Aver cura della propria mente passa, tra le altre cose, dall’alimentazione. Ci sono infatti dei cibi in grado di aiutare il cervello a lavorare meglio e mantenere viva la memoria.

Alimenti che se inseriti all’interno di una dieta sana e bilanciata possono garantire maggior salute per la mente e il suo corretto funzionamento nel tempo. Assumerli ogni giorno è quindi particolarmente importante per vivere al meglio sia il presente che il futuro.

Quali sono i cibi che fanno bene alla mente

Avere problemi di memoria è piuttosto comune, sia quando gli anni avanzano che quando ci si trova a vivere dei periodi particolarmente stressanti. Per questo motivo, iniziare a mangiare i cibi considerati amici della mente è sempre una buona scelta, a prescinderà dall’età che si ha. A tal riguardo, una ricerca durata ben 20 anni e pubblicata sulla rivista Neurology ha portato alla luce quali sono gli alimenti da non farsi mancare mai per una mente sana e attiva.

In primis, come già si sapeva è bene consumare molta frutta e verdura, che in quanto ricche di sali minerali e di vitamine rappresentano una buona scelta per il cervello. A queste si possono poi aggiungere altri alimenti, ossia quelli che contengono Omega 3, come ad esempio il salmone e la frutta secca. Seguono poi le uova che, tramite la colina, aiutano la comunicazione tra i neuroni. Non vanno ovviamente dimenticati i legumi, anch’essi ricchi di sali minerali ed in grado di migliorare i processi cognitivi.

Infine, per grande gioia di molti, anche il cioccolato fondente risulta un vero amico della mente, soprattutto quando si stanno operando degli sforzi intellettuali. La scelta dovrà però ricadere sempre sul fondente dal 75% in su, che è l’unico a svolgere davvero un’azione salutare. Iniziare ad inserire questi alimenti nella propria dieta è di grande aiuto per la mente sia nel breve che nel lungo termine e garantisce un miglior mantenimento della memoria nel tempo.

Per ottenere maggiori risultati sarà ovviamente meglio evitare anche quei cibi ormai noti come nemici della mente e tra i quali ricordiamo lo zucchero, gli alimenti processati, i succhi di frutta, le bibite gasate e tutto quel che è ricco di grassi saturi e di ingredienti chimici. Mangiando nel modo giusto e aiutandosi con esercizi per la memoria, il cervello inizierà a lavorare meglio e gli esiti saranno tali da non voler più smettere.