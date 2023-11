Quando il disordine regna sovrano, ti basterà seguire queste 8 regole: ogni cosa a suo posto senza fatica

Spesso in casa vi è molto disordine e sistemare può essere una vera scocciatura: ecco 8 regole da seguire per eliminarlo facilmente.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, non sempre si ha tempo e voglia di sistemare casa e questa, di sovente, potrebbe apparire disordinata. E allora come si può fare per rimediare velocemente e senza troppo stress? Di seguito, alcune regole utili da mettere in atto.

Com’è noto, tenere l’abitazione pulita è molto importante per vivere in un ambiente salubre. La casa dovrebbe essere il proprio posto sicuro, per cui è fondamentale che questa sia il più sistemata possibile. Ciò, chiaramente, vuol dire mettere in campo tanta pazienza e buona volontà. Spesso però, queste, non si ha il tempo di ripulire e riordinare e col passare dei giorni il disordine si accumula. Come si può fare?

Forse non è molto noto, ma esistono alcuni consigli da mettere in pratica che consentono di tenere la propria abitazione ordinata senza troppo stress. Così facendo, si eviterà di trascorrere ore ed ore a pulire e si avrà più tempo per sé. La prima cosa da fare è il decluttering. Tale attività serve ad eliminare vestiti ed altre cose che solitamente si accumulano in casa, ma che non si utilizzano più. Fondamentale è anche l’organizzazione, magari pulire una stanza per volta in modo da non stancarsi eccessivamente.

Un’altra regola molto importante da seguire è quella di creare una stanza apposita per rilassarsi. Così facendo, si avrà la possibilità di prendersi un po’ di tempo per sé dopo le pulizie domestiche. Per evitare di pulire casa per ore intere, inoltre, potrebbe essere utile dedicare solamente dieci minuti al giorno alle pulizie. Un’altra cosa molto importante è quella di coinvolgere gli altri membri della famiglia.

Non è necessario fare tutto da soli, anzi condividere è importante e le pulizie possono anche diventare un modo per trascorrere del tempo con gli altri. Quando si fanno, poi, potrebbe essere utile ascoltare un po’ di musica in modo da rallegrare l’atmosfera.

Un’altra “regola” da tenere presente è far sì che ogni oggetto abbia un proprio posto e soprattutto risistemare subito ogni cosa una volta utilizzata. Infine, molto importanti sono gli organizer. Questi semplicissimi contenitori consentiranno di tenere la propria casa sempre in ordine ed evitare di tenere gli svariati oggetti alla rinfusa.